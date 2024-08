BMW n'a jamais produit de version break de la M3 de la génération E46. Mais cela n'a pas empêché les passionnés du monde entier de construire leur propre modèle en mélangeant les pièces. Celle-ci a l'air extrêmement bien faite, avec des suspensions améliorées, de meilleurs freins et beaucoup de fibre de carbone. Et le plus beau, c'est qu'elle est à vendre.

Mise aux enchères sur Bring a Trailer à Laguna Hills, en Californie, cette 325Xi Sport Break 2001 a été entièrement transformée en M3 Touring. Elle est équipée du moteur S54 à six cylindres en ligne de la M3, reconstruit avec de nouveaux composants internes et une boîte à air en carbone de type CSL qui, nous en sommes sûrs, a une sonorité délicieuse. La voiture est équipée d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports et d'un châssis provenant d'une M3 donatrice.

Le groupe motopropulseur n'est pas le seul à avoir été modifié. Les pare-chocs, les jupes latérales, les ailes et les rétroviseurs ont tous été remplacés pour que cette voiture ressemble à une vraie voiture M d'usine. Et nous l'adorons. Seuls les jantes Forged Club de 19 pouces en deux parties et les étriers de frein peints en or, provenant d'une Porsche 911 de la génération 996, témoignent de la présence d'une pièce de rechange.

La plupart des autres améliorations apportées à la BMW sont liées à la suspension. Il y a des coilovers Bilstein PSS10 réglables, des barres stabilisatrices H&R plus rigides, une poignée de bagues en polyuréthane, des plaques de carrossage et un support de jambe de force avant en fibre de carbone. À l'intérieur, vous trouverez une multitude de pièces en fibre de carbone, des ceintures de sécurité rayées M et une paire de jolis sièges Recaro Sportster CS.

Compte tenu de tout le travail accompli et des améliorations de haute qualité apportées par le marché secondaire, on peut supposer que cette M3 Touring maison sera un peu plus chère que la E46 standard. Mais si l'on considère à quel point cette voiture peut être spéciale et utile pour le bon amateur, on peut dire que le prix en vaut la peine.