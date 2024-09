Un nouvel acteur est sur le point d'entrer dans le jeu de l'hydrogène : BMW a confirmé son intention de lancer un véhicule électrique à pile à combustible en 2028. Pour mener à bien ce projet, la société étend sa collaboration avec Toyota, l'un des rares constructeurs automobiles à croire encore à l'avenir de l'hydrogène. Alors que la marque japonaise vend la Mirai depuis une dizaine d'années, il s'agira pour BMW de la première voiture à hydrogène que les gens pourront réellement acheter.

Comme le véhicule ne sera pas lancé avant quatre ans, BMW s'abstient d'entrer dans les détails. La marque précise toutefois que le modèle à hydrogène sera une version d'un produit existant. Le dernier projet de Munich en matière d'hydrogène est basé sur le X5. Cela dit, la logique veut qu'un SUV à hydrogène ne soit pas une version de production de l'iX5 illustré ici. La génération actuelle de la voiture de luxe est déjà dans la seconde moitié de son cycle de vie. D'ici 2028, elle sera remplacée par le véhicule de la prochaine génération.

Quelle que soit la forme qu'elle prendra, BMW s'engage à vendre un produit original qui restera fidèle à la marque au lieu d'être une nouvelle version de Toyota. Naturellement, cette dernière travaille sur ses propres voitures qui utiliseront la technologie des piles à combustible à hydrogène qu'elle développe avec son partenaire bavarois. En attendant, il convient de noter que les piles à combustible qui équipent l'iX5 Hydrogen sont fournies par Toyota.

Le SUV zéro émission fait partie d'une flotte d'essai de moins de 100 unités construites à Spartanburg et modifiées dans une usine pilote à Munich. C'est là que l'iX5 de 396 chevaux reçoit sa paire de réservoirs d'hydrogène de 700 bars en plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP). Ces deux réservoirs contiennent six kilogrammes d'hydrogène pour une autonomie de 503 km selon la norme WLTP. Il faut trois à quatre minutes pour faire le plein, soit à peu près autant qu'un X5 à essence ou diesel.

Si la première voiture à hydrogène de BMW est basée sur le X5 de la prochaine génération, elle reposera sur la même plate-forme CLAR que les versions essence/diesel/hybrides rechargeables. Selon certaines informations, BMW pourrait également lancer un véhicule électrique conventionnel doté de batteries et reposant sur la même architecture que le reste de la gamme X5. Le prochain X5 devrait entrer en production dans la seconde moitié de l'année 2026 et inclure des versions BEV dès le premier jour.

Arrivée l'année prochaine, la Neue Klasse sera la première architecture électrique dédiée de BMW et est développée avec une pile à combustible à hydrogène en tête. Cependant, des rapports indiquent que le CLAR sera utilisé à la place, au moins pour les premiers efforts en matière d'hydrogène.

Cela peut surprendre, mais BMW participe activement au développement des voitures à hydrogène depuis 1979. Tout a commencé avec la 520h dotée d'un moteur à combustion modifié pour fonctionner à l'hydrogène, une formule qui a été reprise plus tard avec les berlines E38 et E65 à moteur V-12 au cours des années 2000. Cela dit, les travaux sur les moteurs à hydrogène ont été abandonnés il y a de nombreuses années, les ingénieurs préférant se concentrer sur les piles à combustible après s'être rendu compte qu'elles étaient plus efficaces.

Jürgen Guldner, vice-président de la technologie des piles à hydrogène et des projets de véhicules au sein du groupe BMW, a déclaré à GoAuto au début de l'année :

"En fait, avec le X5 Hydrogen FCEV, nous obtenons environ 500 km à partir d'un plein. Si je mettais un moteur à combustion dans la même voiture avec le même réservoir, je n'obtiendrais même pas 300 km. C'est la différence entre un produit que nous pouvons vendre et un produit que nous ne pouvons pas vendre. À 500 km, et avec un temps de ravitaillement de trois à quatre minutes, je pense que les gens envisageront de passer à l'hydrogène - c'est donc pertinent".

"Il y a un problème majeur que nous aimerions mettre en lumière. Oui, l'infrastructure de ravitaillement. Elle est pratiquement inexistante dans de nombreuses régions du monde, et nous ne serons donc pas surpris si le véhicule n'est vendu que dans certaines régions où les propriétaires peuvent recharger leur voiture à hydrogène. 2028, c'est dans quatre ans et le réseau pourrait s'améliorer d'ici là. BMW et Toyota affirment qu'ils sont « à la recherche de projets régionaux ou locaux pour stimuler le développement de l'infrastructure de l'hydrogène par le biais d'initiatives de collaboration".

BMW iX5 Hydrogen