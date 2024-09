L'avenir se rapproche de plus en plus pour la BMW X5. Après l'arrivée du nouveau SUV compact en 2025, ce sera au tour de la nouvelle génération, le modèle actuel étant sur la liste depuis 2018 et pouvant être remplacé entre 2026 et 2027.

Le SUV le plus ancien de la gamme bavaroise sera disponible en version hybride rechargeable et, pour la première fois, en version électrique. À quoi ressemblera-t-il ? Nous l'imaginons ici.

Le nouveau modèle familial

Le rendu de la nouvelle BMW X5 s'inspire de ce qui a été vu sur le concept Neue Klasse X. Comme le prévoit la société, le style de ce prototype inspirera une grande partie des modèles de la prochaine génération.

Place donc à une nouvelle interprétation de la calandre classique à double rein, développée verticalement en intégrant des phares à LED au design minimaliste. D'une manière générale, le X5 aura des formes très nettes et carrées, avec de larges passages de roues pour des jantes en alliage, nous pensons, jusqu'à 22" ou 23" pour les modèles les plus performants.

BMW iX5 présenté par Motor1.com

L'intérieur pourrait également être similaire à celui de la Neue Klasse X, tout en mettant davantage l'accent sur l'élégance des finitions et de la sellerie.

L'héritage de la plateforme CLAR

Comme le rapportent certaines sources allemandes (bien qu'aucune confirmation officielle n'ait encore été donnée par BMW), la future X5 ne devrait pas être basée sur la plate-forme Neue Klasse. Le style extérieur et intérieur devrait donc être le seul point commun avec les modèles basés sur cette architecture.

BMW Neue Klasse X, l'intérieur

Pour son SUV, en revanche, BMW pourrait adopter une variante évoluée de la plateforme CLAR, qui peut accueillir à la fois des moteurs thermiques et électriques.

Pour ce qui est de l'électrique, nous ne savons pas quelles technologies seront intégrées à l'iX5, mais pour être compétitif par rapport à ses concurrents, il pourrait avoir une batterie d'environ 100 kWh, une autonomie de 500 à 600 km et au moins 400 ch dans les versions d'entrée de gamme et plus de 600 ch dans les versions haut de gamme.

BMW Neue Klasse X

Dans le cas de l'iX5, on s'attend à une autonomie d'environ 600-700 km. En ce qui concerne la puissance et les prix, il est difficile de faire des prévisions précises pour le moment, mais on peut s'attendre à des versions de 300-400 ch, jusqu'aux modèles M qui pourraient dépasser 700 ch.

Et l'hybride rechargeable ? Là encore, en l'absence d'informations officielles, il est vraiment compliqué de donner des chiffres. Il n'est cependant pas exclu que le X5 le plus puissant (peut-être le M Competition) hérite d'une version actualisée du groupe motopropulseur du XM, avec le V8 4.4 couplé à un moteur électrique, pour plus de 700 ch.

Les prix, quant à eux, pourraient commencer à partir de 100 000 euros, l'iX5 électrique pouvant avoir une liste de base légèrement plus élevée, autour de 110 000 euros.