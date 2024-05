Les courses de côte font parties des courses les plus impressionnantes qui existent. On peut y voir des voitures de ville transformées en machines de course gravir un col de montagne avec un taux de ruissellement quasi nul. Il s'agit d'une forme de sport automobile vraiment exigeant, qui demande que les voitures soient aussi extrêmes que possible. Cette vieille BMW en est le parfait exemple.

Cette BMW 2002 a d'abord été une voiture de route, mais elle a depuis reçu un grand nombre d'améliorations au nom de la vitesse. Un kit de carrosserie large avec un gigantesque splitter et un énorme aileron entourent le châssis autrefois étroit, tandis qu'une suspension KW moderne et des pneus ultra larges aident à maintenir la voiture collée à la route.

Mais c'est sous le capot que se cache la plus grande amélioration. Le quatre cylindres d'origine a été remplacé par un moteur de course BMW M12/7. Basés sur le M10 de route, ces moteurs ont été conçus à l'origine pour être utilisés dans les voitures de course de Formule 2 à roues ouvertes. Celui-ci peut monter en régime jusqu'à 10 800 tr/min, et il émet un son glorieux.

Selon la chaîne YouTube HillClimbFans, ce moteur développe 321 chevaux, soit environ le triple de la puissance de cette 2002 sortie d'usine. Associé à une boîte de vitesses séquentielle à six rapports, le pilote Mario Minichberger n'a aucun mal à mettre cette puissance au service de la route. En fait, cette voiture reste étonnamment collée à la surface, sans aucun signe de survirage tout au long de la courte vidéo.

Nous pensons que c'est un bon moment à passer.