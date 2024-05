Lorsque la Chevrolet Corvette a finalement adopté une configuration à moteur central, ce dernier avait enfin trouvé la place qui aurait dû être la sienne il y a 70 ans. Mais ce "simple" changement de conception ne semble pas de taille pour les deux turbocompresseurs et le système de traction intégrale de la Nissan GT-R...

Galerie: Essai Nissan GT-R Nismo (2020)

21 Photos

La célèbre japonaise présente deux avantages malgré ses deux cylindres en moins. Les turbocompresseurs aident à augmenter la puissance du moteur V6 de 3,8 litres à 578 chevaux. C'est bien plus que la Corvette, qui développe 495 chevaux, mais la Chevrolet produit un peu plus de couple avec ses 637 Nm contre 632 pour la Nissan. Les deux ont cependant un contrôle de lancement, ce qui les mets sur un pied d'égalité pour le départ.

La GT-R dispose également d'une transmission intégrale, tandis que la Corvette n'alimente que ses arrières. Ce système AWD ajoute cependant du poids, environ 227 kg pour la Nissan, ce qui représente un gros avantage pour la C8.

Y'a t-il vraiment match ?

La Nissan GT-R a fait ses preuves dès la première course, avec un envol parfait qui lui a permis de rester devant la Stingray jusqu'à l'arrivée. Mais le conducteur de la Nissan n'a pas utilisé le Launch Control lors de la deuxième course et la GT-R s'est enlisée au départ. Il a été si lent à quitter la ligne que la Corvette n'a eu aucun mal à remporté la seconde manche.

La troisième course a été la plus serrée. Les deux voitures ont pris des départs respectables, et les deux ont été à égalité pendant quelques secondes. Cependant, la GT-R, plus puissante, a réussi à prendre l'avantage avant l'arrivée. La Nissan a bouclé la course de 400 mètres en 10,98 secondes à près de 203 km/h tandis que la Corvette C8 a mis une seconde de plus (soit 11,99 secondes) avec une vitesse max de 191 km/h.

Galerie: Corvette C8 Stingray Cabrio 2020

14 Photos

Ces voitures ne sont peut-être pas des concurrentes directes mais le résultat final fait un peu mal pour le clan américain. Mais côté prix, la Corvette est plus attractive puisque la GT-R d'entrée de gamme coûte 111 000 € (hors malus) contre 88 620 € pour la Stingray. Si les deux voitures étaient au même prix, et que vous en aviez les moyens, laquelle choisiriez-vous ?