Il y a quelques semaines, BMW a présenté pour la première fois le nouveau X3 dans la série G45. Les packs M Sports et M Pro Sports apportent des accents supplémentaires pour une apparence élégante et sportive.

Cependant, comme c'est la coutume pour presque toutes les nouvelles BMW, la marque ajoute des pièces M Performance, une sorte de mise au point esthétique officielle.

Des pièces supplémentaires, mais originales pour le nouveau X3

Les pièces complémentaires spécifiques au modèle de la nouvelle BMW X3 sont fabriquées selon un processus complexe à partir de plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP), d'aramide à haute résistance ou de polyuréthane poli et, selon BMW, sont « parfaitement » adaptées les unes aux autres.

Galerie: BMW X3 (2024) avec BMW M Performance Parts

4 Photos BMW

Pour la quatrième génération de modèles, une partie avant M Performance est disponible pour la première fois sur le X3. Elle est proposée en complément des caractéristiques extérieures du pack sport M et souligne les lignes prononcées de la jupe avant. L'accessoire avant noir brillant se compose de trois parties et est assorti à la calandre M Performance peinte dans la même couleur.

Finition noir mat

L'habillage latéral exclusif M Performance en Frozen Black souligne également le caractère sportif de la nouvelle BMW X3 vue de côté. Le film résistant à la lumière, aux intempéries et au lavage des voitures s'harmonise parfaitement avec la géométrie du véhicule et fait clairement référence au sport automobile.

BMW X3 (2024) avec BMW M Performance Parts, vue de trois quarts de l'avant.

Pour une esthétique soignée jusque dans les moindres détails, le bouchon de réservoir en fibre de carbone M Performance avec le lettrage M Performance sur aluminium brossé se distingue nettement.

Les coques de rétroviseurs extérieurs en fibre de carbone M et le cache-antenne en aramide M Performance sont d'autres éléments qui confèrent au profil de la nouvelle BMW X3 une touche individuelle et sportive. Le plastique renforcé d'aramide est très similaire au PRFC, mais offre une plus grande perméabilité électromagnétique, ce qui garantit une réception sans restriction lors des appels téléphoniques et de l'utilisation des nombreux services numériques.

L'arrière de la voiture est également spécial

Le diffuseur arrière M Performance est également réalisé dans ce matériau de haute technologie. Il confère à la partie arrière, caractérisée par des surfaces généreuses, un aspect encore plus saisissant et permet, outre un accès pratique, d'ouvrir et de fermer le couvercle du coffre sans le toucher.

BMW X3 (2024) avec pièces BMW M Performance, détail du spoiler arrière.

Un diffuseur arrière M Performance en polyuréthane de haute qualité en noir brillant est également disponible en option pour la nouvelle BMW X3. Les deux variantes de diffuseur arrière sont combinées avec le pare-chocs arrière M Performance en noir brillant.

Le becquet de toit M Performance est également en polyuréthane et disponible en noir brillant. Parfaitement adapté au design du véhicule, il optimise non seulement les propriétés aérodynamiques de la nouvelle BMW X3, mais crée également des accents particulièrement dynamiques à l'arrière du véhicule. Sur demande, il peut être peint dans la couleur du véhicule.

Pièces spéciales pour le X3 M50 xDrive

Les sorties d'échappement en fibre de carbone M Performance intégrées dans la jupe arrière, disponibles exclusivement pour le modèle BMW X3 M50 xDrive M Performance, assurent une apparence particulièrement puissante.

BMW X3 (2024) avec BMW M Performance Parts, les sorties d'échappement en détail.

Spécialement conçues pour les deux paires de sorties d'échappement, elles indiquent sans ambiguïté que la nouvelle BMW X3 M50 xDrive est le modèle le plus puissant de la série et portent le logo M en relief. Leur revêtement en PRFC et les sorties en acier inoxydable de haute qualité, ainsi que le découplage thermique du pot d'échappement, témoignent des normes de qualité les plus strictes.

Les accents visuels exclusifs à l'arrière de la nouvelle BMW X3 peuvent également être caractérisés par le lettrage M 'X3' en noir brillant. Le lettrage « M50 » en noir brillant est également disponible pour le véhicule M Performance.

Des jantes jusqu'à 22 pouces

Un autre point fort de la gamme d'accessoires pour la nouvelle BMW X3 sont les jantes en alliage M Performance au poids optimisé dans la taille de 22 pouces. Le jeu complet de roues d'été est proposé exclusivement dans la finition "Bicolour Jetblack mate". Les jantes en alliage léger Y-design ont un aspect particulièrement exclusif grâce aux éléments tournés polis sur la corne extérieure et au centre.

BMW X3 (2024) avec les pièces BMW M Performance.

En outre, les jantes en alliage léger M Performance de 20 pouces à rayons en Y de couleur Jet Black mat sont proposées sous forme de jeu de roues complet pour l'été comme pour l'hiver.

Un style sportif authentique est également apporté aux pieds de la nouvelle BMW X3 avec les couvre-pédales M Performance en acier inoxydable. Les tapis de sol M Performance sont le complément idéal. L'ensemble de quatre pièces apporte des accents sportifs supplémentaires avec le lettrage M Performance brodé, la garniture en similicuir, les surpiqûres décoratives dans des couleurs contrastées et une bande surpiquée aux couleurs de BMW M.

Le porte-clés M Performance transmet également une touche subtile de passion pour la performance à l'extérieur du véhicule, grâce à un mélange de matériaux en Alcantara et en cuir à effet carbone. L'étui à clés personnalisé protège la clé du véhicule contre les rayures et comporte des ouvertures pratiques pour toutes les touches fonctionnelles.