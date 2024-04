La BMW X3 de quatrième génération entame ses derniers tests de développement et essais avec une carrosserie encore camouflée avant d'être finalement dévoilée en juin.

Nous avons pu conduire et tester la nouvelle BMW X3 2025 en exclusivité à Miramas, dans le sud de la France, où le groupe BMW dispose depuis plus de 30 ans d'une impressionnante installation privée où les futurs modèles BMW sont mis à l'épreuve avant d'être commercialisés.

Ces installations, totalement isolées de l'extérieur, comprennent un ovale à grande vitesse, une aire simulant une autoroute, des pistes sonores, plusieurs circuits avec différents revêtements et pentes, un circuit de maniabilité, une aire tout-terrain et un nombre infini de boxes et d'ateliers où l'on peut travailler confortablement avec chacun des prototypes.

BMW X3 2025 : la quatrième génération ressemble à ceci

Il n'y a pas encore de détails officiels sur la nouvelle génération du X3, une voiture essentielle pour BMW, puisqu'il s'agit du modèle le plus vendu de la marque dans le monde et qu'il s'est écoulé à 3,5 millions d'exemplaires au cours de ses 20 années d'existence.

En raison du camouflage, nous n'avons pas non plus pu voir son design final, caché sous une couche de vinyle noir avec des bandes blanches et des feuilles de fibre stratégiquement placées à différents endroits de la carrosserie, afin de ne pas donner d'indices sur sa silhouette.

Malgré le camouflage, son design semble être une continuation du modèle précédent, et à l'avant on peut reconnaître une calandre qui, bien qu'elle ait augmenté en taille, ne sera pas aussi grande et controversée que sur d'autres modèles de la marque. De plus, derrière le vinyle et la fibre, on peut deviner une face avant similaire à celle de la BMW Série 2 Coupé.

Bien que le chiffre définitif n'ait pas été confirmé, la longueur de la carrosserie a été augmentée de quelques centimètres, améliorant ainsi l'espace aux places arrière et la capacité globale du coffre. Quant au design arrière, bien que les feux arrière soient difficilement reconnaissables, il n'y a pas de changements majeurs qui pourraient présager une rupture totale dans ce domaine.

BMW X3 2025 camouflée, vue arrière

Nous analysons les moteurs

Ce que nous savons, c'est qu'il y aura des moteurs essence et diesel à quatre ou six cylindres et qu'ils seront tous dotés d'un système de micro-hybridation de 48 V, ce qui signifie qu'ils porteront l'autocollant DGT ECO.

Pour l'instant, la variante essence la plus puissante sera la M50i xDrive M Performance avec environ 400 ch (comme dans la génération actuelle, il y aura une version M avec plus de 500 ch). Il y aura également des versions hybrides rechargeables avec des autonomies électriques supérieures à 100 kilomètres et une version 100 % électrique appelée iX3, plus puissante et plus performante, avec une réduction de la consommation d'énergie par rapport à la génération actuelle.

À l'intérieur, tout était recouvert de tissu, nous n'avons donc pas pu voir le design final. Ce que nous avons pu constater, c'est que sous les tissus se cachait un intérieur similaire à celui de la BMW X5 et des autres modèles actuels de la marque, dont la principale nouveauté est l'écran incurvé d'un seul tenant qui sert d'instrumentation principale et de système multimédia.

On remarque également que les boutons physiques de la climatisation ont disparu et qu'ils sont désormais commandés à partir de l'écran du système multimédia (je ne suis pas tout à fait convaincu). Un autre changement important se trouve entre les deux sièges, où le sélecteur de vitesse simple et pratique disparaît, remplacé par un bouton plus minimaliste, mais moins précis et intuitif.

Une autre nouveauté concerne les sorties d'air, dont le débit peut être réglé via une surface tactile sur le tableau de bord et les panneaux de porte, de sorte que la quantité d'air sortant des bouches d'air latérales peut également être contrôlée.

BMW X3 2025 : développée dans les pires conditions possibles

Le programme d'essais auquel sont soumis les prototypes BMW comporte plusieurs étapes avant que le modèle final ne soit commercialisé. Il s'agit notamment de parcourir des milliers de kilomètres dans différentes régions du monde, en soumettant ces prototypes aux conditions les plus extrêmes pour chacun de leurs composants ; mécaniques, électroniques et matériels.

Les prototypes parcourent des milliers de kilomètres sur les routes brûlantes du désert du Kalahari, en Afrique australe, où ils effectuent des essais en climat chaud.

Ils testent les systèmes de climatisation et de refroidissement, la fatigue éventuelle des matériaux sous l'effet du rayonnement solaire et de la chaleur, ou la manière dont la température affecte les différents éléments électroniques tels que les unités de contrôle et les batteries dans les modèles électrifiés. Les composants tels que la suspension, la direction, le moteur et les freins sont également poussés à leurs limites sur des routes accidentées et sur toutes sortes de pistes de gravier et de sable.

Les tests auxquels sont soumis les prototypes BMW comprennent également des tests de froid extrême dans le cercle polaire arctique, où tous les éléments susmentionnés sont testés à des températures qui, dans de nombreux cas, ne dépassent pas -20°C.

Prototype BMW X3 2025 - conduite tout-terrain

BMW X3 2025 : derniers tests avant son lancement

Lors de notre journée d'essais sur le circuit de Miramas, nous avons pu accompagner les ingénieurs qui effectuaient les derniers tests du X3 2025 sur des modèles quasiment définitifs, à l'exception de quelques ajustements au niveau du châssis et de l'intérieur, où de nombreux plastiques ne correspondaient pas aux matériaux et au niveau de tolérances que les modèles de production auront.

Ces tests consistent à régler l'ensemble du groupe motopropulseur, qui peut être ajusté électroniquement, comme la suspension et la direction, sur les différents modes de conduite disponibles dans la BMW X3 2025.

Les systèmes d'aide à la conduite ADAS sont également calibrés, à la fois en situation simulée et en situation réelle, afin de les rendre beaucoup plus précis et d'éviter les fausses performances pendant toute la durée de vie de la voiture.

La journée était divisée en quatre parties : conduite automatique et tests ADAS, conduite sur la piste de maniabilité pour tester les différents réglages dynamiques du châssis, conduite sur route ouverte et un entretien avec les ingénieurs où nous avons pu découvrir la variante M50i xDrive M Performance.

BMW X3 2025 : première prise en main

Nous avons commencé la matinée à bord d'une BMW X3 2025 hybride rechargeable pour voir comment fonctionnent les systèmes améliorés d'aide à la conduite grâce aux nouvelles caméras, radars (d'une portée allant jusqu'à 300 mètres) et capteurs dont la BMW X3 2025 est équipée dans l'ensemble de la voiture.

Nous accélérons pour que la voiture effectue automatiquement un freinage d'urgence lorsqu'elle détecte une voiture à l'arrêt sur notre voie. D'accord, la BMW X3 de la génération précédente le faisait déjà, mais elle est désormais beaucoup plus précise, capable de "voir" ce qui se trouve devant elle plus tôt.

Même si vous n'êtes pas sur la même voie, la BMW X3 2025 détecte que vous risquez de la heurter et applique une force de freinage qui peut même être relâchée si le conducteur parvient, au dernier moment, à éviter que la voiture ne s'arrête complètement, réduisant ainsi les risques qu'un autre véhicule ne vous heurte à l'arrière.

Prototype BMW X3 2025, système de freinage d'urgence

Le test suivant consiste à faire le même exercice, mais avec un piéton, un cycliste et un enfant (il détecte également les scooters). Dans les deux derniers cas, il s'agit de nouvelles fonctions, car elles n'étaient pas disponibles auparavant.

Une autre nouveauté est la détection des motos à un carrefour. Pour cela, nous lançons la voiture à 60 km/h et le X3 2025 est capable de s'arrêter complètement à un carrefour et de détecter une moto en plein dans l'angle mort. Lors d'un autre passage, nous ralentissons et répétons l'exercice. Dans ce cas, la BMW X3 2025 calcule qu'elle ne va pas heurter la moto et, bien qu'elle passe juste dans l'angle mort, elle freine légèrement. Il est vraiment étonnant de voir comment la voiture est capable d'analyser tout ce qui se passe autour d'elle et de s'adapter en conséquence pour minimiser le risque d'accident.

Prototype BMW X3 2025, système de détection des motos

Un autre exercice consiste en une situation où l'on va se garer et où l'on doit tourner en travers d'une voie. Que l'on mette ou non le clignotant, les capteurs et radars du X3 2025 sont capables de surveiller la zone avant et, dans le cas où l'on entame la manœuvre et qu'une voiture ou une moto arrive en face, il arrête instantanément le véhicule pour éviter la collision.

À l'arrière, la BMW X3 2025 est également équipée de deux radars à courte portée. Ceux-ci sont destinés à fonctionner en conjonction avec les systèmes d'aide au stationnement, mais nous avons pu tester une fonction très intéressante. Si nous roulons à faible vitesse et que notre BMW X3 2025 détecte une autre voiture approchant par l'arrière à une vitesse plus élevée, elle est capable d'allumer les feux d'avertissement de manière à ce qu'ils s'allument plus rapidement au fur et à mesure que la distance se réduit pour avertir le conducteur de la présence du véhicule qui le suit.

Lors de chaque essai, la BMW X3 2025 a freiné avec une grande précision, s'arrêtant sans fausse alerte et chaque fois que cela était nécessaire. Les nouveaux radars, caméras et capteurs permettent d'éviter les chocs et les accidents en contrôlant la voiture à 360 degrés.

BMW X3 X50i xDrive M Performance : Voulez-vous vraiment un X3 M ?

Il est temps de se rendre sur le circuit sinueux pour tester la version X50i xDrive M Performance, qui développe environ 400 ch (la puissance exacte n'a pas encore été confirmée). Malgré le camouflage, les pare-chocs semblent légèrement plus grands, avec un splitter avant pour améliorer l'aérodynamisme. La voiture est également équipée de jantes de 20 pouces (jusqu'à 21 pouces en option), de pneus sport Continental SportContact 7 et de quatre énormes sorties d'échappement à l'arrière.

En mouvement, le son du moteur six cylindres biturbo ne cache jamais son caractère sportif, avec une mélodie métallique harmonieuse. En ce qui concerne les principales différences de cette version, nous pouvons souligner les roues au design spécifique, les modifications apportées à la suspension avec des amortisseurs adaptatifs spécifiques, des barres antiroulis plus épaisses, des bagues de suspension et de direction différentes, des bras de suspension modifiés, des réglages de la direction, des renforts de châssis et un différentiel arrière sport contrôlé électroniquement.

Pendant le test, l'ingénieur qui m'accompagnait a modifié les différents paramètres de la direction et de la suspension. En mode Confort, le X3 2025 est une voiture confortable, avec une approche familiale, où tout se passe calmement et permet une conduite détendue.

Prototype BMW X3 2025 - derrière le volant

Mais en mode le plus sportif, la BMW X3 M50i xDrive M Performance se transforme littéralement en voiture de sport, par ses accélérations, sa façon d'aborder les virages serrés et sa capacité à enchaîner les courbes en changeant de poids de manière exemplaire. Sans oublier le bruit que fait le moteur six cylindres lorsqu'il monte en régime et la façon dont la boîte de vitesses à convertisseur de couple ZF est capable d'engager les rapports presque à plein régime et à une vitesse telle qu'il n'y a pas de perte de puissance ou de poussée d'un rapport à l'autre.

Sans oublier le différentiel arrière, qui permet de positionner la voiture dans chaque virage en orientant simplement le volant dans la direction souhaitée et en donnant du gaz. C'est une somme de facteurs qui donne un résultat merveilleux : a-t-on vraiment besoin d'un X3 M de plus de 500 ch quand on a cela ?

Et vu la polyvalence de cette BMW X3 M50i xDrive M Performance, que diriez-vous de la tester en tout-terrain ? Eh bien, allons-y, une piste accidentée pour vérifier le fonctionnement de la suspension, une descente pour activer le HDC qui peut fonctionner entre 3 et 30 km/h et nous terminons le test tout-terrain, avec une rampe de gravier meuble avec une pente de 27% et une inclinaison de 50%.

Ici, non seulement nous gravissons la pente avec facilité, mais nous nous arrêtons également au milieu de la montée, en partant de l'arrêt pour voir comment le système de transmission intégrale xDrive est toujours l'un des meilleurs systèmes de transmission intégrale sur le marché aujourd'hui. Je peux vous assurer que la façon dont il tire sans perdre la moindre traction sur un terrain aussi glissant est impressionnante.

BMW X3 2025 PHEV : plus de 100 km d'autonomie électrique

Dernier test avant le retour en Espagne. Je monte dans la BMW X3 2025 dans sa version hybride rechargeable et, avec un ingénieur, nous partons sur une route de montagne hors site.

Nous disposons de peu d'informations sur le X3 2025 hybride rechargeable. Pour l'instant, nous savons qu'il sera équipé d'un moteur à essence 2.0 à quatre cylindres et d'une batterie plus importante. Grâce à cette dernière, à une consommation optimisée et à des améliorations aérodynamiques (Cx de 0,27), le nouveau X3 hybride rechargeable devrait avoir une autonomie en mode électrique de plus de 100 kilomètres.

Je ne peux pas le confirmer, mais lorsque je l'ai démarré, avec moins d'un quart de la batterie, l'indicateur indiquait 23 kilomètres. L'indicateur est divisé en quatre parties, donc si nous multiplions 23 par 4, nous obtenons un total de 92 kilomètres d'autonomie, il serait donc possible de dépasser les 100 kilomètres, avec une conduite tranquille.

Pendant le test, l'ingénieur modifie les réglages de la suspension adaptative. En mode Confort, on remarque que la compression et la décompression de l'amortisseur sont plus douces, contenant parfaitement le rebond lorsque la suspension est comprimée avec force. Dans ce mode, bien que la carrosserie ait des mouvements amples, ils ne sont jamais excessifs. Elle est également légère dans les virages serrés à grande vitesse.

En mode Sport, le changement est substantiel, la carrosserie n'offrant que peu de mouvements, même lorsqu'elle est sollicitée dans les virages serrés. Dans ce mode, la qualité de conduite est étonnamment bonne, car bien que les amortisseurs se raidissent, ils absorbent les chocs sans transmettre de mouvements brusques à l'intérieur de la voiture.

Le but d'une suspension est de maintenir les roues en contact avec le sol, quelles que soient les aspérités de la route, sans changement de trajectoire, que la route soit molle ou dure. Le travail réalisé sur cet aspect dans la nouvelle BMW X3 est tout à fait remarquable.

BMW X3 2025 PHEV : quand sera-t-elle commercialisée ?

La BMW X3 2025 est encore à quelques mois d'être révélée sans camouflage. En juin, les premières images devraient arriver, ainsi que la gamme de moteurs. En octobre, les premières réservations pourront être faites et d'ici la fin de l'année, les voitures seront disponibles chez les concessionnaires dans toute l'Europe.