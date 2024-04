La BMW M3 est peut-être le joyau de la gamme Série 3, mais le constructeur automobile propose d’autres groupes motopropulseurs tout aussi dignes d'éloges. Une nouvelle vidéo présente trois berlines à essence, diesel et hybride rechargeable sur la piste pour voir laquelle de ces voitures est la plus rapide dans une course de dragsters, qui oppose les M340i, M340d et 330e hybride rechargeable.

Galerie: BMW M340i xDrive (2019)

11 Photos

L’éternel duel de la puissance contre la légèreté

Chaque voiture était équipée d'un réglage qui a coûté 1 263 $ (soir environ 1167 €) pour augmenter la puissance de chaque moteur. Le six cylindres en ligne B58 de 3,0 litres de la M340i développe dorénavant 470 chevaux et 629 Nm de couple, contre 382 chevaux. Elle est dotée d'une transmission intégrale, d'une boîte de vitesses à huit rapports et d'un poids à vide de 1757 kg

La M340d, avec son moteur diesel six cylindres en ligne de 3,0 litres, produit le plus de couple avec ses 875 Nm. Elle développe quelques 430 ch, contre 335 d'usine, et est équipée de la boîte automatique à huit vitesses et du xDrive de BMW. Mais en contrepartie, et comme c’est bien souvent le cas, c'est aussi la plus lourde des trois voitures, faisant pencher la balance à 1944 kg.

Un résultat si serré ?

La 330e est la plus petite du groupe. Son moteur hybride rechargeable à quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres ne produit que 400 chevaux, contre 292 d’ordinaire. Cependant, il offre tout de même 713 Nm de couple et cette hybride rechargeable est le "poids plume" du trio avec ses 1740 kg propulsés par les roues arrière grâce à sa boîte de vitesses à huit rapports.

Dans cette course de dragsters à trois organisée par la chaîne YouTube Carwow, la M340i a battu ses concurrents avec un temps de 12,0 secondes au 400 mètres départ/arrêté. Mais les deux autres voitures n'étaient pas loin derrière puisque le diesel a terminé la course en 12,3 secondes, tandis que la 330e l'a fait en 12,7 secondes. Tous ces chiffres sont plutôt impressionnants étant donné qu’il ne s’agit pas de voitures M à part entière.