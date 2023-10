Avec une gamme aussi vaste de crossovers et de SUV, on a l'impression que BMW met constamment à jour son portefeuille "X", qui connaît un grand succès.

Le constructeur allemand vient de lancer les BMW X2 et iX2, quelques mois seulement après avoir dévoilé les X5 et X6 restylés. L'année 2022 a vu le lancement de l'étonnant XM, d'une troisième génération de X1 et du X7 actualisée.

En 2024, le nouveau X3 fera son apparition. Entre-temps, le concurrent du Mercedes GLC et de l'Audi Q5 est testé sur la route.

Version standard

La photo ci-dessus présente principalement une version bas de gamme qui ne semble même pas disposer du pack M Sport. Les jantes peuvent sembler petites par rapport à la carrosserie, mais avec leurs 20 pouces, ces jantes dépourvues de l'emblème BMW ne sont pas vraiment minuscules. Cela montre à quel point les véhicules sont devenus grands au fil des ans, et que cette nouvelle génération de X3 va probablement s'agrandir. Pourquoi ? Pour garder une distance de sécurité avec le X1 élargi, qui s'étend désormais sur 4,5 mètres.

Sous le nom de code G45, ce X3 2025 ne semble pas prendre de risques en matière de design. Il n'y a pas de phares en deux parties bizarrement dessinés ni de calandre réniforme exagérée. L'unique embout d'échappement dissimulé sous le pare-chocs est un signe évident qu'il s'agit d'une version inférieure. À l'instar des BMW récentes, le crossover de luxe reçoit des poignées de porte affleurant la carrosserie pour un profil plus lisse et plus efficace.

Version M Performance

L'image ci-dessous montre un prototype différent avec des pneus plus larges et un système d'échappement quadruple. Non, il ne s'agit pas du X3 M à part entière, mais plutôt de la version M Performance. Comme sur les X1 M35i et X2 M35i, BMW équipe désormais de quatre embouts d'échappement les voitures qui ne sont pas vraiment des M. La rumeur veut que le dérivé sportif du X3 passe de l'actuel nom M40i au suffixe M50i.

La seule photo du X3 M50i nous permet également de voir de plus près les feux arrière qui remplaceront les feux actuels imitant une épée énergétique du jeu vidéo Halo. Le design des feux arrière semble être évolutif, et il semble que BMW ne saute pas dans le train des barres lumineuses. Par souci d'économie, l'aileron monté sur le toit ne semble pas différent de celui installé sur le prototype normal.

BMW dévoilera le nouveau X3 en 2024, mais sans l'iX3. En effet, la version entièrement électrique sera séparée du modèle basé sur la CLAR et passera à la plateforme Neue Klasse. Le modèle EV devrait être commercialisé en 2025 en même temps que la berline i3. Tous deux devraient recevoir le traitement M complet plus tard dans la décennie.