Le BMW X5 devient super agressif grâce à un kit de carrosserie signé LARTE Design. La série d'accessoires préparés par le préparateur allemand révolutionne l'esthétique du SUV bavarois en lui donnant un look encore plus sportif et beaucoup de fibre de carbone.

Chaque accessoire peut également être acheté séparément pour modifier plus ou moins radicalement la silhouette du BMW X5 dans toutes ses versions, de l'hybride rechargeable au sauvage M Competition.

Comment transformer un X5 ?

Le kit de performance de LARTE Design se compose de 10 accessoires. Sur le X5, on reconnaît immédiatement le nouveau capot, plus arrondi et plus sportif que le capot standard, tandis que la double calandre réniforme a été entièrement revue. On remarque également le splitter, qui donne l'impression que le BMW est collé à l'asphalte, les inserts dans les passages de roues et les nouvelles coques de rétroviseurs.

BMW X5 modifié par le préparateur allemand LARTE Design

Il y a également des jupes, un diffuseur avec quatre embouts d'échappement, deux spoilers et un nouveau jeu de jantes en alliage.

Selon le préparateur, les composants s'adaptent parfaitement aux points de fixation des composants d'origine et aucune adaptation ou transformation mineure n'est nécessaire, afin de minimiser les inconvénients lors de l'installation et les vibrations pendant la conduite. De plus, tous les composants sont homologués par le TUV allemand et approuvés pour des vitesses allant jusqu'à 290 km/h.

Le prix

En ce qui concerne les prix, l'ensemble du kit coûte 32 000 euros, mais si vous préférez des inserts individuels de la même couleur que la carrosserie (et non en fibre de carbone), le prix tombe à environ 22 000 euros. En revanche, pour les jantes en alliage, de 21 à 23 pouces, le prix de départ est de 8 500 euros pour un jeu.

Comme indiqué, le kit BMW peut être monté sur toutes les versions du X5, à l'exception du modèle de base. Ainsi, une variante comme le M Competition de 625 ch peut être rendue encore plus exagérée.