Renouvelée dans sa forme et son groupe motopropulseur, la BMW X3 2024 a également changé de manière substantielle dans son intérieur. Désormais, le SUV de taille moyenne du constructeur bavarois est encore plus grand et plus accueillant, et il ne manque pas d'une mise à jour majeure en termes de technologie.

Montons donc à bord du nouveau X3 pour découvrir ce qui a changé.

BMW X3, le tableau de bord

Le cockpit du X3 reprend le style des derniers modèles de la gamme Helix. Mettant l'accent sur le minimalisme, le tableau de bord présente le BMW Curved Display avec son combiné d'instruments de 12,3 pouces et son unité d'infodivertissement de 14,9 pouces côte à côte et face au conducteur.

Le nombre de boutons physiques est réduit au minimum, tandis que le tunnel central comporte les commandes de la boîte de vitesses automatique shift-by-wire et le rotor iDrive qui peut être utilisé pour se déplacer dans les menus d'infodivertissement.

En ce qui concerne l'iDrive, l'infotélématique embarquée est alimentée par le système d'exploitation BMW OS 9, qui permet une utilisation rapide et intuitive des nombreuses fonctions disponibles. Outre la personnalisation des modes de conduite et des vues de la caméra, les services BMW Digital Premium ne manquent pas, qui permettent d'accéder à des applications de streaming musical et vidéo à l'écran. La compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil est de série.

BMW X3, finition et matériaux

Le nouveau X3 a également le souci du détail. Le tableau de bord, le tunnel central et les panneaux de porte présentent des moulures en aluminium brossé et des éléments lumineux contrastés, dont il est possible de personnaliser la couleur directement à partir de l'écran central.

Les sièges du nouveau X3 Les inserts lumineux du tunnel central

Les sièges en cuir sont disponibles en différentes couleurs et options de revêtement, tandis que les bouches d'air conditionné sont bien finies et leur orientation est commandée directement à partir d'un panneau intégré dans les portes du conducteur et du passager avant.

BMW X3, l'espace

La BMW fait bon usage de ses dimensions généreuses de 4,75 m de long et 1,92 m de large. Le volume minimum du coffre est de 570 litres (+20 litres par rapport au modèle précédent) et peut être porté à 1700 litres en rabattant la rangée arrière.

Si vous optez pour les versions hybrides rechargeables, l'espace diminue légèrement, le volume passant de 460 à 1 600 litres.