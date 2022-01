La BMW Série 8 est arrivée en 2018, et le constructeur allemand est prêt à rafraîchir le modèle. Pour 2023, les Série 8 Coupé, Cabriolet, et Gran Coupé reçoivent un léger relooking à l'intérieur et à l'extérieur. Il s'agit d'un rafraîchissement de mi-cycle, donc il n'y a pas beaucoup de changements à noter, mais BMW a apporté quelques améliorations que les clients devraient apprécier.

À l'intérieur, le plus grand changement se situe au niveau du tableau de bord, où BMW remplace le groupe d'instruments numériques de 10,25 pouces par son écran Live Cockpit Professional de 12,3 pouces. On pourrait dire que les changements les plus substantiels se trouvent à l'extérieur, mais BMW ne change pas grand-chose. La Série 8 reçoit une nouvelle calandre éclairée comportant des barres verticales en forme de U redessinées. La calandre s'illumine lorsque le véhicule est déverrouillé ou lorsqu'une porte est ouverte. Le conducteur peut désactiver manuellement cette fonction.

BMW offre également au modèle mis à jour cinq nouvelles couleurs - Gris Skyscraper métallisé, Vert San Remo métallisé, Bleu Portimao métallisé, Bleu Tanzanite glacé BMW Individual métallisé et Gris pur glacé - et deux nouveaux choix de jantes en option.

Les modèles M850i xDrive coupé, cabriolet et Gran Coupé reçoivent quelques améliorations supplémentaires. Le modèle reçoit les rétroviseurs extérieurs M initialement conçus exclusivement pour la BMW M8 et un badge M sur la calandre. Un nouveau pack M Sport Professional est disponible en option pour le coupé M850i xDrive. Il ajoute des étriers noirs, une calandre réniforme noire, un becquet noir et des phares Shadowline avec inserts foncés.

Tous les modèles M850i xDrive seront proposés avec le logo classique BMW Motorsport sur le capot, le coffre et les moyeux de roue à la place du traditionnel logo BMW. La société célèbre les 50 ans de BMW M GmbH et, selon BMW, le nouveau logo rappelle le premier logo que BMW a utilisé sur ses voitures de course en 1973.

La production américaine de la BMW Série 8 rafraîchie commencera en mars prochain, avec un prix d'entrée de gamme inchangé par rapport à l'année modèle 2022. Cela signifie que les Coupé et Gran Coupé commenceront à 85 000 $. Le cabriolet de la Série 8 commence à 94 400 $.

En France, elles sont proposées à partir de 108 900 € (BMW Série 8 Coupé), 116 900 €

(BMW Série 8 Cabriolet) et 105 900 € (BMW Série 8 Gran Coupé). De plus, la BMW M8 Competition Coupé est proposée à partir de 174 800 €, il faudra dépenser 182 800 € pour la M8 Competition Cabriolet et 171 800 € pour la M8 Competition Gran Coupé.

Cependant, BMW présentera l'édition 8 X Jeff Koons avant le début de la production. Il s'agira d'une édition très limitée de la 850i xDrive Gran Coupe que BMW présentera le 17 février. La société indique que la voiture présente une "finition extérieure multicouche en onze couleurs", tandis que l'intérieur sera doté du "cuir le plus fin" et plus encore. L'Alpina B8 Gran Coupe profitera de la nouvelle calandre, du nouvel affichage et des choix de couleurs de la Série 8.

