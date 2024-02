Vert comme un parc où l'on pourrait se promener. C'est la peinture exclusive BMW Individual "Oxford Green" conçue pour le X7 que BMW Italie a créé avec Poldo Dog Couture, une entreprise spécialisée dans les vêtements pour chiens.

À l'intérieur, on trouve des accessoires exclusifs, comme une laisse et un collier en cuir, une housse de 121 x 114 cm pour la banquette arrière en nylon imprimé et Alcantara, ainsi qu'un coussin rembourré en ouate thermique fixé au siège de la voiture pour accueillir les chiens de petite taille. Derrière, dans le coffre, on trouve également une malle en ébène recouverte de cuir grainé vert forêt, contenant trois tiroirs.

Un X7 plus que particulier

Le kit de voyage exclusif comprend également une ceinture de sécurité de 94 cm à extension maximale (réglable), sans mousqueton ni boucle (106 cm inclus) en cuir collé, pour attacher le chien au siège lorsqu'il voyage sur les places arrière.

Il y a aussi : une gourde thermique, deux bols en porcelaine décorés du logo Poldo Dog Couture reposant sur un plateau en ébène réalisé sur mesure, des sacs hygiéniques et des lingettes, un ionisateur d'essence réalisé par Luca Maffei qui capte et élimine également les mauvaises odeurs.

La BMW X7 xDrive40d de Poldo Dog Couture

Ce que dit le designer

La voiture est inspirée par "une forêt au petit matin où l'air est imprégné d'une symphonie de senteurs de résine enveloppantes", a déclaré Rossella Barbuto, directrice de la création de Poldo Dog Couture.

"BMW Italie voit dans la collaboration avec Poldo Dog Couture une réinterprétation de la fonctionnalité, de la liberté et de la polyvalence du BMW X7, garantissant un niveau supérieur d'attention aux détails, afin de partager les espaces intérieurs avec les membres à quatre pattes de la famille avec style", a ajouté Carlo Botto Poala, directeur du marketing de BMW Italie.