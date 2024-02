Quelque part au Japon, il existe un endroit où les Chevrolet Corvette viennent mourir. Grâce à la chaîne SAMMIT sur YouTube, nous pouvons voir de près et en détail un cimetière de voitures rempli de Corvette de la génération C3 et un grand nombre de voitures de sport japonaises autrefois désirables, qui pourrissent aujourd'hui dans un champ envahi par la végétation.

La vidéo n'indique pas clairement où se trouve exactement ce cimetière, ni quand il a été filmé. Ce que l'on sait, c'est que les voitures ont été oubliées depuis longtemps. Un rapide coup d'œil autour de la propriété révèle plusieurs Corvette abandonnées, tous les modèles C3 construits entre 1968 et 1982. Mais ce n'est que la partie émergée de cet iceberg proverbial.

En se promenant sur les petites collines de la région, on découvre rapidement qu'il ne s'agit pas de collines du tout. Il s'agit de piles de voitures hors d'usage, de pièces détachées, de ferraille et d'autres objets divers qui ont été recouverts par l'herbe et les buissons au fil des ans. De loin, on ne voit rien, mais de près, on se rend compte qu'il s'agit d'une sorte de décharge ou peut-être d'une casse qui a été abandonnée.

Une partie semble avoir été un garage. Les restes de murs sont clairement visibles, mais le toit s'est effondré à un moment donné. C'est là que l'on voit la carcasse d'une vieille Datsun Z, probablement une 240 ou une 260, posée tranquillement parmi les décombres. Comme si cela ne suffisait pas, nous voyons également le compartiment moteur avec son six cylindres en ligne exposé aux éléments. Le cache-soupape a disparu, révélant un arbre à cames rouillé, un pignon de distribution et des ressorts de soupapes. C'est affligeant.

Mais au moins, elle est reconnaissable. On ne peut pas en dire autant de la Toyota Supra A70 qui se trouve dans l'une des "collines" voisines. Aplatie et renversée, ce n'est qu'en la regardant de près que l'on voit le design des feux arrière de la Supra.

La vidéo de 27 minutes fait le tour de l'endroit, révélant toutes sortes de pièces détachées et de voitures écrasées enfouies dans les hautes herbes. On peut dire sans risque de se tromper que tout ce qui se trouve ici est irrécupérable, et rien n'indique que la zone sera nettoyée de sitôt. Nous avons vu de nombreuses granges et véhicules abandonnés au fil des ans, mais ce cimetière automobile tentaculaire récupéré par la nature est, si l'on ose dire, un peu effrayant.