M3 Touring, M4 CSL et une nouvelle M2 qui ne va pas tarder à être présentée, l'année 2022 continue d'être riche en sportives pour BMW qui fête les 50 ans de sa division M. Et les modèles déjà présentés, en attendant donc la future M2 et le XM de série, pourraient être rejoints par une voiture assez exceptionnelle : une 3.0 CSL moderne en série très limitée.

L'information a été confirmée en avant-première par Frank Van Meel et Timo Resch (respectivement PDG et vice-président marketing chez BMW M) lors du Festival of Speed de Goodwood, où la M3 Touring a fait sa première apparition au public. Les dirigeants bavarois ont admis qu'un autre modèle célébrant les 50 ans de BMW M sera présenté dans les prochains mois, mais sans révéler d'autres détails.

BMW 3.0 CSL Hommage

Selon les informations recueillies au cours des derniers mois, il pourrait donc s'agir de la 3.0 CSL, une supercar basée sur la M4 CSL qui devrait être une sorte d'héritière du modèle des années 1970. Il pourrait s'inspirer d'un concept-car qui avait fait l'unanimité en 2015 : la 3.0 CSL Hommage, un concept présenté en photo ci-dessus.

La 3.0 CSL aura un design assez différent de celui de la M4 CSL, mais elle partagera une grande partie de ses éléments mécaniques et techniques. Le poids devrait avoisiner les 1550 kg grâce à une généreuse dose de fibre de carbone et de matériaux composites, ainsi qu'un cockpit "dépouillé" de ses sièges arrière et un système d'instrumentation simplifié.

Le six cylindres 3,0 litres bi-turbo pourrait passer de 550 à 600 ch, et être associé à une transmission automatique à huit rapports distribuant la puissance aux seules roues arrière. Les performances pourraient être encore plus exaltantes que celles de la M4 CSL, avec un 0 à 100 km/h abattu en moins de 3,5 secondes et une vitesse de pointe de plus de 300 km/h.

D'après les premières rumeurs, 50 exemplaires seraient prévus à la production pour un prix unitaire de 750 000 euros.