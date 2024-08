Après 14 ans, la BMW M5 Touring est de retour. Le plus sportif des breaks bavarois est révélé à Pebble Beach après de nombreux teasers. Sous le nom de code G99, elle est la troisième dans les 40 ans d'histoire, après la E34 de 1992 et la E60 de 2007.

Sous le capot bat le cœur du V8 biturbo hybride rechargeable de 727 ch et 1 000 Nm de couple de la berline, ce qui en fait à toutes fins utiles le break le plus puissant du monde. Découvrez-le.

BMW M5 Touring 2024, l'extérieur.

La nouvelle BMW M5 Touring a été construite sur la base de la nouvelle Série 5 standard, elle est légèrement plus longue que cette dernière, mais surtout sa voie a été élargie de 75 mm à l'avant et de 48 mm à l'arrière.

Les pare-chocs avant et arrière ont été remplacés par des éléments plus aérodynamiques et massifs, avec un grand splitter et un spoiler, combinés aux éternelles jupes latérales, pour une allure générale extrêmement agressive.

BMW BMW M5 Touring (2024)

Plus bas, on retrouve les doubles sorties d'échappement, de série en noir chromé, et les éternelles jantes en alliage de taille généreuse au design spécifique, recouvertes de pneus 285/40 ZR20 à l'avant et 295/35 ZR21 à l'arrière.

Le résultat de ce savant traitement sportif ? L'un des breaks les plus agressifs de tous les temps, qui ne manquera pas d'être reconnu sur la route avant même d'avoir déployé toute sa puissance au sol.

BMW BMW M5 Touring (2024) BMW BMW M5 Touring (2024)

BMW M5 Touring 2024, l'intérieur.

Comme l'extérieur, l'intérieur de la nouvelle BMW M5 Touring est basé sur la version standard. Avec de nombreux éléments dédiés à la sportivité.

Le cuir ne manque pas, tant sur les sièges que sur le tableau de bord, et il peut être choisi dans différentes couleurs (même bicolores) et avec un léger effet brillant, également présent pour la première fois sur une BMW dans la partie supérieure des sièges et des portes.

Le volant est doté d'une couronne épaisse et aplatie dans sa partie inférieure (une véritable première pour BMW) et de boutons personnalisables qui permettent d'accéder aux nombreux modes de conduite.

BMW M5 Touring (2024), l'intérieur

Comme le précise le constructeur, l'équipement de série de la nouvelle BMW M5 Touring comprend quelques accessoires importants comme la climatisation automatique à 4 zones, le système audio Bowers & Wilkins avec 18 haut-parleurs, le système d'infodivertissement avec écran incurvé de 12,3 pouces pour l'instrumentation et de 14,9 pouces pour l'infodivertissement, doté d'un graphisme spécifique, et l'affichage tête haute.

La capacité du compartiment à bagages diminue par rapport à la Série 5 Touring, passant d'un minimum de 500 litres à un maximum de 1 630 litres, il est possible de charger jusqu'à 100 kg sur le toit et, comme pour la berline M5, la voiture peut tracter une remorque pesant jusqu'à 2 000 kg.

Nouvelle BMW M5 Touring, moteur et mécanique

Comme nous l'avons déjà mentionné, sous le capot se trouve le désormais indéfectible V8 Biturbo de 4,4 litres de 585 ch et 750 Nm de couple, associé au moteur électrique intégré à la transmission automatique à 8 rapports de 197 ch et 280 Nm de couple, qui permet à la nouvelle BMW M5 Touring d'assurer à la fois le Launch Control et une fonction de boost supplémentaire à des vitesses comprises entre 30 et 150 km/h.

L'alimentation du compartiment électrique est assurée par une batterie lithium-ion d'une capacité de 18,6 kWh située dans le soubassement, pour une autonomie maximale selon BMW en cycle WLTP de 67 km en mode 100 % électrique, avec une recharge à 11 kW AC.

Naturellement, les 727 ch et le couple de 1 000 Nm sont transmis au sol par la transmission intégrale xDrive, qui dispose également d'une fonction 4WD Sport avec propulsion arrière prédominante et d'un mode de propulsion arrière pure.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 0-100 km/h en 3,6 secondes, 0-200 km/h en 11,1 secondes et une vitesse maximale de 305 km/h.

BMW M5 2024, le moteur

Pour terminer avec la suspension, par rapport aux modèles de série de la Série 5 Touring, la cinétique des essieux a été considérablement améliorée. Sur la plus sportive de la gamme, on trouve en effet des bras de commande modifiés avec des roulements plus rigides, un essieu avant à double triangulation et un essieu arrière à cinq bras avec des amortisseurs adaptatifs avec des ressorts spécifiques M.

Mais ce n'est pas tout. Dans le soubassement, les ingénieurs allemands ont également installé un ensemble complet de raidisseurs structurels en acier, tant à l'avant qu'à l'arrière, et ont relié la direction, y compris la direction arrière de 1,5 degré, "de manière particulièrement rigide" au châssis.

Enfin, les freins M compound avec étriers à 6 pistons à l'avant et étriers flottants à 1 piston à l'arrière sont de série. Des freins en carbocéramique sont également disponibles en option, ce qui permet de réduire le poids de la voiture d'environ 25 kg.

BMW BMW M5 Touring (2024)

Nouvelle BMW M5 Touring, prix et disponibilité.

La nouvelle BMW M5 Touring arrivera chez les concessionnaires à partir de novembre 2024, presque en même temps que la berline M5. Le prix sur le marché allemand débutera à 146 000 euros.