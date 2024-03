La BMW Série 5 Touring a été récemment mise à jour avec la nouvelle génération. Sous le signe de la continuité en ce qui concerne le style, elle réserve la véritable révolution à l'intérieur et surtout au niveau du moteur. En effet, pour la première fois, le grand break allemand est également disponible en version 100% électrique, suivant ainsi l'exemple de la berline et de la grande majorité de la gamme.

Esthétiquement, rien ne change entre la version thermique et la version "on tap", à quelques détails près. Il en va de même pour l'habitacle et le coffre. Voici les infos à retenir :

Longueur : 5,060 mètres

Largeur : 1,900 mètre

Hauteur : 1,515 mètre

Empattement : 2,995 mètres

Compartiment à bagages : 570 / 1700 litres

BMW Série 5 Touring 2024 : les dimensions

La BMW Série 5 Touring 2024 dépasse pour la première fois la barre des 5 mètres avec une longueur de 5,06 mètres (5 060 mm), une largeur de 1,9 mètre (1 900 mm) et conserve une hauteur classique pour le segment avec 1,51 mètre (1 515 mm). L'empattement, la distance entre les centres des roues avant et arrière, augmente par rapport à la génération précédente pour atteindre 2,99 mètres (2 995 mm).

BMW Série 5 Touring 2024 : habitabilité et compartiment à bagages

En termes de design à l'intérieur, la BMW Série 5 Touring 2024 possède un tableau de bord dominé par l'écran incurvé BMW composé de l'instrumentation numérique de 12,3 pouces et du moniteur d'info-divertissement de 14,9 pouces. Les changements se situent naturellement au niveau de l'espace.

BMW Série 5 Touring 2024, le tableau de bord.

Le toit parallèle au sol exploite au mieux l'espace en hauteur sans pénaliser les passagers de grande taille. La rangée de sièges ne coulisse pas, mais les centimètres ne manquent pas pour jouer. Il est cependant dommage que le design soit arrondi au milieu et que le tunnel de transmission soit particulièrement encombrant. On retrouve également cela sur la BMW i5 Touring, la version électrique, basée sur la même plateforme que la thermique.

La capacité du compartiment à bagages est moyenne avec un minimum de 570 litres, qui passe à 1700 litres en rabattant les dossiers de la banquette arrière, avec une répartition 40:20:40. Une volumétrie qui ne change pas avec la motorisation : que l'on choisisse une version thermique ou électrique, on ne perd pas un centimètre.

Le coffre de la BMW i5 Touring avec dossiers en position Le coffre de la BMW i5 Touring avec dossiers rabattus

Dommage qu'avec la nouvelle génération, la BMW Série 5 Touring ait perdu la lunette arrière ouvrante, pratique pour glisser des objets dans le coffre sans avoir à ouvrir le hayon.

La gamme de moteurs comprend actuellement deux diesels et deux électriques. Des motorisations rechargeables et la BMW M5 Touring, plus puissante, seront bientôt disponibles.

Moteur Puissance Alimentation Transmission BMW 520d Touring 197 CV Diesel Arrière, transmission automatique BMW 520d xDrive Touring 197 CV Diesel Arrière, boîte de vitesses automatique BMW i5 eDrive40 Touring 340 CV électrique Arrière BMW i5 M60 xDrive Touring 601 CH électrique Intégrale

BMW Série 5 Touring 2024, des concurrents aux dimensions similaires.

Parler des concurrentes de la BMW Série 5 Touring, c'est d'abord mentionner les autres voitures haut de gamme allemandes telles que l'Audi A6 Avant et la Mercedes Classe E Break, qui n'ont pas encore d'équivalent électrique. Viennent ensuite la Volvo V90 et, bien que la carrosserie du break soit mélangée à des lignes de coupé, les Porsche Panamera Sport Turismo et Taycan Sport Turismo.

Modèle Longueur Compartiment à bagages BMW Série 5 Touring 5,06 mètres 570/1 700 litres Audi A6 Avant 4,94 mètres 565/1 680 litres Mercedes Classe E SW 4,95 mètres 615/1 830 litres Porsche Panamera Sport Turismo 5,04 mètres 515/1 390 litres Porsche Taycan Sport Turismo 4,96 446/1 212 (84 litres dans le coffre) Volvo V90 4,95 mètres 551/1 517 litres