Dans combien de temps la nouvelle BMW M5 sera-t-elle dévoilée ? Nous ne le savons pas exactement, mais au vu de la récente publication d'une première vidéo teaser, cela pourrait être une question de semaines. En effet, une vidéo montre la M5, en version berline et break, engagée dans des tests qui l'ont menée de Munich aux neiges suédoises. Un circuit naturel parfait pour tester les qualités dynamiques et plus encore.

Les deux voitures sont encore recouvertes du camouflage classique, mais les différentes modifications esthétiques sont visibles, soulignant leur esprit sportif.

Les détails qui comptent

Une paire d'échappements personnalisés, un aileron perché au-dessus de la lunette arrière de la BMW M5 Touring, des jantes spécialement conçues et des appendices aérodynamiques spécifiques accompagnent les nouvelles M5. Un code vestimentaire pour les versions les plus extrêmes de la berline et de la break munichoises.

Dans la vidéo, l'intérieur est également montré, dommage que le tableau de bord et l'écran soient pixélisés et que les sièges soient recouverts d'une housse spéciale. Il faut faire preuve d'imagination, mais pas tant que ça. En fait, l'intérieur devrait être le même que celui de la nouvelle BMW Série 5, avec l'écran incurvé BMW comprenant l'écran d'information de 12,3 pouces et l'écran de contrôle de 14,9 pouces. Les sièges, qui seront probablement aussi disponibles avec une coque en fibre de carbone, seront bien plus que ce qui a été suggéré.

La première vidéo teaser de la nouvelle BMW M5

Le "M" à l'honneur

La vidéo confirme ce que nous savions déjà : la nouvelle BMW M5 sera propulsée par un groupe motopropulseur rechargeable. Aucune précision n'est cependant donnée : tout ce que nous savons, c'est que le moteur électrique est logé dans la boîte de vitesses. Rien de plus.

Sous le capot devrait se trouver le V8 essence biturbo de 4,4 litres pour une puissance totale, thermique plus électrique, d'environ 750 ch. De quoi laisser derrière soi l'Audi RS 6 et la Mercedes E 63 AMG, avec respectivement 630 et 585 ch. La traction sera intégrale, avec la possibilité de passer 100 % du couple à l'arrière.

Autant d'innovations qui pourraient pousser le poids de la nouvelle BMW M5 vers les 2,5 tonnes.