Les supercars et autres modèles haut de gamme ne sont pas pratiques pour le service de police. Bien qu’elles qu’elles embarquent les équipements nécessaires, elles ont trop peu d'espace pour le matériel et pas assez pour de potentiels suspects à embarquer. Cependant, la Ferrari Purosangue pourrait être le compromis parfait pour les officiers à la recherche de performances et de practicité. Nos nouveaux rendus non officiels donnent un aperçu de ce à quoi ressemblerait le SUV italien pourrait ressembler si il rejoignait la police d'État italienne, et visiblement, il est prêt pour le service.

La livrée bleu et blanc est juste magnifique sur le Purosangue, qui a fière allure. Mais être beau ne suffit pas et heureusement ici, ses atouts ne s’arrêtent pas là à commencer par le coffre de 473 L de la Ferrari pourrait transporter l'équipement des officiers.

Galerie: Ferrari Purosangue (2023)

32 Photos

À l'avant, le ministère pourrait réutiliser l'écran côté passager pour la police et les deux sièges arrière pourraient transporter des officiers ou des suspects supplémentaires si la situation l'exige, ce que la Roma Spider ne pouvait pas faire. De plus, La transmission intégrale rendrait la Ferrari très efficace dans diverses conditions de conduite et de routes, ce que des supercars pourraient ne pas être en mesure de gérer.

Un Purosangue bientôt dans la police ? Peut-être mais d’ici quelques années

Si la police italienne n'a pas encore passé sa commande, elle devra peut-être attendre pour ajouter le modèle à sa flotte car la demande initiale est si élevée que Ferrari a dû suspendre la prise de commandes durant un moment. Aujourd’hui, Le SUV est de nouveau en vente, mais le constructeur automobile a annoncé en mai qu'il serait occupé à préparer les commandes qu'il a déjà reçues jusqu'en 2025.

Galerie: Photo - Ferrari Roma Spider

13 Photos

En tout cas les ventes ont augmenté de près de 10 % pour Ferrari au cours du premier trimestre de 2023. Les nouveaux Purosangue et Roma Spider y sont pour quelques choses et la firme de Maranello va lancer trois véhicules supplémentaires avant la fin de l'année. Cependant, les modèles restent un mystère.

Jusqu'à leur arrivée, Ferrari se concentrera sur le Purosangue et le reste de la gamme. Cette Ferrari a été lancée en septembre 2022 avec un moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres qui produit 715 chevaux et 716 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est revendiqué en 3,3 secondes et la vitesse de pointe se chiffre à 310 km/h.

Ajouter une voiture si puissante à la flotte ne serait pas une première pour la police italienne. En 2014, Lamborghini avait déjà offert aux forces de l’ordre une Huracan, puis une deuxième en 2017 (voir ci-dessus). La police l'a utilisé pour transporter des organes et du sang à des patients à travers l'Italie, montrant que même les supercars peu pratiques peuvent avoir une utilité dans les flottes de police.