Le spécialiste britannique des modèles réduits, Amalgam Collection a lancé une version miniature de la Ferrari Purosangue en utilisant sa relation de longue date avec le constructeur italien de voitures de sport et de supercars pour proposer un modèle miniature très réussi mais très coûteux.

Pour créer la Purosangue à l'échelle 1:8, Amalgam a utilisé a utilisé les croquis officiels du modèle, les codes de peinture et les spécifications des matériaux issus Ferrari, ainsi que des milliers de pièces conçues avec précision.

Une fois terminé, le modèle mesure 62 centimètres de long et chacun des 199 modèles a être produits ont nécessité plus de 300 heures de travail. La société affirme qu'à la fin de chaque construction, les voitures sont soumis à un examen minutieux par les équipes d'ingénierie et de conception afin de garantir une exactitude totale avec le vrai SUV.

Plus cher qu’une Renault

Alors certes, le prix de cette Ferrari est de loin inférieur aux 390 000 euros qu’il faut débourser pour un véritable Purosangue, mais il est loin d’être donné. Cette version peinte en rouge, avec un intérieur noir démarre à 14 000 euros tandis que l'édition Bespoke fait monter le prix à 18 195 euros.

C’est plus cher qu’une Renault Clio ou qu’une Peugeot 208 neuve, de base ! Mais pour cet argent en plus, les clients peuvent spécifier la couleur de la peinture, la couleur intérieure, le style des roues et la couleur de l'étrier (on dit merci Amalgam).

Pour rappel, un vrai Purosangue embarque un moteur V12 de 6,5 litres qui développe 715 chevaux pour un sprint de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes.

Amalgam Collection est connue pour créer des modèles réduits extrêmement détaillés de voitures célèbres, comme l'Aston Martin DB5 Vantage et la Bugatti Veyron, entre autres. La société a commencé à fabriquer des ces modèles miniatures en 1995 et Ferrari est devenu son partenaire trois ans plus tard.