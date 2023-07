La Ferrari 250 LM fait partie des plus grands modèles historiques de Ferrari jamais créés. Moins connue que la 250 GTO ou la Testa Rossa, la 250 LM ou Le Mans, partage le moteur V12 Colombo de ces voitures et une carrosserie galbée en aluminium sur un châssis en tubes d'acier. Mais ce qui différencie la 250 LM du reste de la gamme, c'est l'utilisation d'un moteur central, que Ferrari destinait à dominer les compétitions en catégorie GT.

Au total, Ferrari a construit 32 exemplaires de la 250 LM. Le numéro de châssis 6053 est la 22e voiture de la gamme et a une histoire détaillée et bien documentée. Elle a été exposée au concours d'élégance de Pebble Beach en 2022, aux finales Ferrari de 2021 au Mugello et au musée Enzo Ferrari de Modène. Mais avant sa vie sur le circuit d'exposition, elle a eu une histoire très active en course.

La voiture a d'abord été achetée par George Drummond, qui l'a fait rouler en Angleterre, remportant une victoire de série à Wiscombe Park et des victoires au classement général à Brands Hatch, Snetterton et Silverstone en 1965. En février 1966, il inscrit la Ferrari 250 LM aux 24 heures de Daytona. Copilotée par Drummond, Innes Ireland et Mike Hailwood, elle est victime d'une panne de boîte de vitesses qui la contraint à l'abandon après 90 tours.

Au cours des deux années suivantes, la Ferrari 250 LM a pris au moins huit autres départs, dont le Grand Prix d'Autriche 1966, où le pilote d'usine Michael Parkes a obtenu la 3e place dans la catégorie et la 8e place au classement général. Elle a continué à courir en Angleterre avant de participer aux 9 heures de Kyalami en 1967 et de prendre la 5e place au classement général des 3 heures de Lourenco Marques au Mozambique la même année.

Drummond céda la voiture à Paul Vestey en mai 1968, qui était à la recherche d'une Ferrari 250 LM pour participer aux prochaines 24 Heures du Mans. La voiture de Vestey est l'une des six Ferrari 250 LM engagées et fait une entrée remarquée, passant de la 32e à la 26e place dans la première heure. Malheureusement, elle a subi des dommages mineurs après un tête-à-queue et a finalement abandonné en raison d'une défaillance de la boîte de vitesses.

Après Le Mans 1968, le châssis numéro 6053 n'a plus jamais couru en compétition, mais a continué à participer à des courses de voitures d'époque. Elle est passée entre plusieurs mains jusqu'à ce qu'elle soit acquise par le propriétaire actuel en 2018, qui l'a confiée à l'usine Ferrari pour une restauration complète et une certification par Ferrari Classiche. Achevée en 2021, la rénovation a été documentée par un impressionnant livret produit par Ferrari qui authentifie son histoire.