À quoi ressembleront les voitures du futur ? Selon Hyundai, elles seront de plus en plus connectées et capables de surveiller encore plus attentivement la route et l'habitacle interne. Une situation montrée en direct lors de l'IDEA Festival 2023 organisé par la société elle-même.

Lors de l'événement, conçu pour promouvoir la recherche créative des employés, le thème de cette année était « Une technologie qui a un cœur qui change le monde » et une idée appelée H-SOS a remporté l'un des prix .

Comment ça fonctionne ?

Le concept imagine un avenir dans lequel une voiture équipée de microphones externes pourra toujours être à l'écoute des signes de danger, comme les cris d'une personne ou une explosion. Si elle détecte un événement sensible, elle pourrait donc activer les phares, les lumières de secours et le klaxon, commençant simultanément à utiliser les caméras pour enregistrer l'environnement.

Hyundai Santa Fe, le système d'infodivertissement

À ce stade, la voiture pourrait également alerter la police, en lui envoyant sa position et les images vidéo prises. En cas de crimes extrêmes ou de catastrophes, la voiture pourrait alors même avertir les propriétaires des véhicules à proximité de quitter la zone.

C'est déjà possible

Selon ce qui a été communiqué par l'entreprise, la plupart de la technologie nécessaire pour créer une voiture connectée de ce type existe déjà. Ce qui manque cependant, c'est la mise en œuvre et l'intégration dans les systèmes embarqués actuels .

Comme exemple non complet de cette technologie, nous pourrions prendre le mode "Sentinel" de Tesla, qui est déjà capable d'enregistrer les actions de criminels. Ensuite, il y a Shazam et Google Music, qui sont déjà capables d'écouter un son en quelques secondes et de le reconnaître grâce à des algorithmes.

Une technologie comme celle proposée ne serait donc pas en soi impossible à mettre en œuvre, même s'il fallait d'abord mettre en place une protection assez solide de la vie privée des utilisateurs finaux.

La vidéo ci-dessous montre le fonctionnement du mode sentinel de Tesla