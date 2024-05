Les véhicules tout-terrain ont toujours été un segment de niche, réservé aux passionnés en quête d'aventures loin de l'asphalte. Pourtant, il résiste encore, avec des modèles renouvelés en termes de style et de technologie de génération en génération, tout en restant fidèles à leur ADN tout-terrain.

Les premiers noms qui viennent à l'esprit sont des habitués : Jeep Wrangler, Mercedes Classe G et Toyota Land Cruiser. Le tout avec plus de 40 ans d’expérience, capable de traverser indemne les décennies et les modes, des évolutions et des révolutions, comme celle de l'électricité. En fait, si, il y a quelques années encore, il était impensable d'imaginer un véhicule tout-terrain alimenté par batterie, cela commence aujourd’hui à devenir une réalité...

Ford Bronco

Après une interruption de 24 ans, le Ford Bronco revient dans la gamme de l'Oval bleu en deux variantes : le Sport plus civilisé (basé sur la plateforme du Kuga) et le Bronco, plus robuste (noblesse oblige) et conçu pour les amateurs de tout-terrains sérieux. Long de 4,81 mètres, il ne passe pas inaperçe, avec ses formes carrées et la classique roue de secours perchée à l'arrière.

Ford Bronco

En plus de la mécanique, on trouve beaucoup de technologies pour mieux affronter les terrains les plus difficiles, comme le système GOAT (Go Over Any Terrain - allez au travers de n'importe quel terrain) qui, à travers 7 modes de conduite différents, permet au Ford Bronco de s'adapter à toutes les conditions. Le moteur est un V6 turbo essence de 2,7 litres qui développe 334 ch et 563 Nm de couple. Les prix commencent à partir de 77 100 euros.

Land Rover Defender

Peut-être le véhicule tout-terrain qui a suscité le plus de discussions ces dernières années en raison de son changement de conception, devenu plus standard. Cependant, cela ne signifie pas que le Land Rover Defender n'a pas son mot à dire lorsqu'il met ses roues sur des chemins de terre.

Land Rover Defender 130

Bien qu'il ressemble dorénavant à un SUV, il n'est pas gênée dans les passages les plus difficiles et, comme cela arrive toujours, le Defender est soutenu par des systèmes électroniques qui l'aident à se sortir du pétrin. En termes de moteurs, il existe des unités essence et diesel, également électrifiées, d'une puissance maximale de 525 ch et des prix à partir de 65 300 euros.

ICH-XK2

Bien que chinois, l'ICH-X K2 dérive en fait d'un modèle oriental, mais cela ne veut pas dire qu'il renonce à toutes ces caractéristiques mécaniques typiques des véhicules tout-terrain les plus durs et les plus purs. C'est l'un des plus petits modèles disponibles (4,64 mètres de longueur) avec un design fonctionnel.

ICH-X K2

Côté motorisations, la K2 mise sur un diesel classique de 2 litres qui développe 162 ch et 400 Nm de couple, sans trace d'électrification, associé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Il y a bien sûr la transmission intégrale, appelée à intervenir dans les situations les plus difficiles, alors qu'en principe, ces modèles sont entraînés par les roues arrière. La grille de prix commence à partir de 54 500 euros.

Ineos Fusilier

Ineos, qui croit en l'électrique, a présenté ces dernières semaines le Fusilier, de 4,89 mètres et propulsé par un groupe motopropulseur à batterie. Il sera également disponible avec un petit moteur à essence.

Ineos Fusilier

Aucune donnée technique n'a été divulguée, mais on sait que les tests ont été réalisés le long des routes tortueuses du mont Schöckl (Autriche), qui a toujours été le théâtre du développement de la Mercedes Classe G.

Ineos Grenadier

Ineos Grenadier



Le style rappelle celui de l'ancien Defender et comme lui l'Ineos Grenadier repose sur un châssis longeron. Véhicule tout-terrain old school au style simple et sans fioritures, il est né pour l'aventure grâce à la collaboration avec diverses marques telles que Gruppo Carraro, Magna Steyr, Brembo, Frap et BMW.

Contrairement au Fusilier il n’y a aucune trace d’électrique sous le capot. En effet, les 3.0 essence ou diesel (fournis par BMW) de 286 et 249 ch respectivement sont disponibles et sont associés à la transmission automatique à 8 rapports. Les prix commencent à partir de 85 190 euros.

Jeep Wrangler

Peut-être le tout-terrain par excellence. Né comme véhicule militaire pendant la Seconde Guerre mondiale puis adapté à un bien plus grand nombre d'acheteurs, du moins dans la forme et le contenu, il reste toujours fidèle aux inévitables longerons. Le Jeep Wrangler rime avec tout-terrain et a toujours eu un style très reconnaissable, à commencer par les incontournables sept fentes sur la calandre.

Jeep Wrangler

Au fil des ans, il a adopté de plus en plus de technologies, tant en termes de conduite que d'habitacle, en gagnant également des motorisations rechargeables : un 2.0 turbo essence associé à deux électriques, pour un total de 380 ch et prix à partir de 85 500 euros.

Mercedes Classe G

Voilà un mythe qui se renouvelle depuis 1979, année de présentation de la première génération. Comme le Wrangler, il a toujours conservé la même apparence, avec des détails désormais iconiques comme les clignotants avant perchés sur les passages de roues. La Mercedes Classe G (le "G" signifie Gelandewagen, soit tout-terrain en allemand) combine le contenu haut de gamme classique de la star avec des capacités tout-terrain de valeur absolue, avec des dimensions globales compactes : 4,6 mètres de longueur.

Mercedes Classe G

Inutile de préciser qu'il repose sur un châssis à longerons et sous le capot, avec le récent restylage, il abrite également pour la première fois des moteurs électrifiés et n'abandonne pas le V8 de 4 litres de 585 ch de puissance, réservé au G63 AMG. La grille de prix de la génération sortante démarre à partir de 141 000 euros.

La grande nouveauté est cependant représentée par le G 580, le Classe G électrique. La puissance atteint 587 ch grâce à 4 moteurs (un par roue) tandis que ce colosse est alimenté par une batterie de 116 kWh. Les moteurs changent mais pas l'ADN.

Toyota Land Cruiser

Dernier sur la liste, mais uniquement par ordre alphabétique, voici le Toyota Land Cruiser qui représente une autre véritable icône du tout-terrain. Né en 1951 (alors qu'il s'appelait BJ), il a fait tomber amoureux des légions de passionnés en 70 ans. Comme les autres modèles, il a des formes conçues pour être aussi efficaces que possible en tout-terrain et grâce à la riche liste d'options, il peut devenir encore plus extrême.

Toyota Land Cruiser

Long de 4,92 mètres, il ne renonce pas aux intérieurs confortables et technologiques, ainsi qu'au châssis longitudinal. Même s'il s'agit d'une Toyota, étroitement liée aux moteurs hybrides, il n'est pour l'instant disponible qu'avec un 2.8 diesel de 204 ch et 500 Nm de couple. Les prix de la nouvelle génération n'ont pas encore été annoncés.