Le BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 jouit d'une réputation bien établie dans la sphère du tout-terrain. Aujourd'hui, la suite tant attendue est arrivée sous la forme du KO3. S'appuyant sur l'expérience accumulée par son prédécesseur pendant 10 ans. BFGoodrich promet des améliorations à tous les niveaux pour son pneu tout-terrain de nouvelle génération. D'ici début 2026, il sera proposé dans plus de 100 dimensions pour s'adapter à une grande variété de véhicules.

Qu'est-ce qui change exactement ? Le KO3 est doté d'une nouvelle bande de roulement conçue pour améliorer l'usure, notamment sur les surfaces gravillonnées. Selon BFGoodrich, l'empreinte au sol avec des lamelles 3D sur toute la profondeur favorise une usure régulière au fil du temps. La traction dans la boue et la neige est également améliorée par rapport au KO2 ; le nouveau pneu obtient une note de trois flocons de neige de montagne pour une utilisation intensive dans la neige. Les épaulements dentelés du pneu et les barres anti-boue sont spécifiquement conçus pour améliorer la traction.

La durabilité est également améliorée grâce à un nouveau mélange de gomme spécialement conçu pour une utilisation tout-terrain. BFGoodrich affirme que le pneu a obtenu le titre de Champion Baja grâce à la robustesse de ses flancs. Le tout est assorti d'une garantie de 80 500 km.

Le nouveau pneu est commercialisé en mai dans 13 dimensions allant de 305/70R16 à 295/60R20. En août, 17 autres dimensions seront disponibles, et en octobre, le KO3 sera disponible pour les roues de 22 pouces. Le lancement s'achèvera en 2026, date à laquelle plus de 100 dimensions seront disponibles pour tous les types de véhicules, des pick-up aux SUV en passant par les véhicules de course sur mesure.

"La robustesse légendaire des pneus BFGoodrich a été renforcée par la création du pneu All-Terrain KO3", a déclaré Harold Phillips, directeur général de BFGoodrich. "Nous avons fait beaucoup de courses et de recherches au cours des dix années qui ont suivi le lancement du pneu KO2. C'est donc une décennie de données, de retours d'expérience, de technologie et d'expérience qui a été mise à profit pour le développement du pneu KO3. Nous sommes nos propres concurrents et nous savions qu'il était temps d'élever le pneu tout-terrain à un autre niveau. Il sera passionnant de voir ce que les consommateurs feront, au travail et dans leurs loisirs, avec le pneu KO3."