Alors que l'on pensait que la Toyota Crown ne pouvait pas être plus bizarre, voici le "Landscape". C'est le nom d'une nouvelle édition spéciale destinée au marché japonais, où le modèle est vendu sous le nom de Crown Crossover. Destinée aux amateurs d'activités de plein air, la variante tout-terrain bénéficie d'une garde au sol augmentée d'un pouce (2,50 cm) pour mieux affronter les terrains accidentés.

Toyota équipe le Crown Crossover Landscape de jantes bicolores de 18 pouces chaussées de pneus tout-terrain 245/60 R18, et de garde-boues rouges contrastées. Le revêtement supplémentaire autour des passages de roues a une finition mate et on nous dit que les ailes supérieures sont peintes à la main. Une autre amélioration se trouve à l'arrière, où l'on trouve un attelage de remorquage permettant de transporter jusqu'à 750 kg.

La version à tirage limité est peinte en kaki urbain avec des accents noirs et dispose d'un feu antibrouillard arrière monté à côté de la plaque d'immatriculation. Pour plus de praticité, la galerie de toit est optionnelle et peut être installée chez un concessionnaire. À l'intérieur, Toyota a doté le Crown Crossover Landscape d'un habillage noir brillant et d'une gravure laser du nom du modèle sur le côté passager du tableau de bord.

Disponible exclusivement avec la transmission intégrale et le groupe motopropulseur hybride 2,4 litres, la berline restylée coûte l'équivalent de 42 000 euros au pays du Soleil-Levant. Le Crown Crossover est l'un des quatre modèles de la marque Crown lancés sur le marché national, aux côtés du petit crossover Crown Sport, du plus grand Crown Estate et de la traditionnelle berline Crown.