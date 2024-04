Depuis ses débuts en 2020, la Polestar 2 est devenue la voiture la plus vendue de la marque suédoise, avec 150 000 livraisons sur 26 marchés dans le monde. Des chiffres importants pour une marque qui vient à peine d'entrer dans le marché et qui s'est lancée dans un segment truffé de concurrents, la Tesla Model 3 en tête.

En Suède, on pense déjà à l'héritière, avec le nouveau modèle qui pourrait faire ses débuts en 2027 avec une identité complètement différente.

Les premiers pas de la 7

Dans une interview accordée à Autocar, le PDG Thomas Ingenlath a déclaré que la marque "ne remplacera pas la Polestar 2 par une Polestar 2". En fait, l'héritière s'appellera Polestar 7, selon un critère chronologique (et non de segment). En effet, le nouveau modèle suivra la supercar 6 prévue pour 2026.

Polestar 2

A ce stade précoce, Thomas Ingenlath n'a pas souhaité partager les détails de ce à quoi pourrait ressembler la remplaçante de la 2. Cependant, le dirigeant suédois a admis que la Polestar 7 aura le même positionnement dans la gamme, faisant allusion au fait que les dimensions resteront similaires au modèle actuel, à savoir 4,61 m de long, 1,86 m de large et 1,48 m de haut.

Toutefois, une évolution radicale de la Polestar en termes de style n'est pas à exclure, peut-être avec l'adoption de formes de coupé pour améliorer sensiblement l'aérodynamisme et, par conséquent, les valeurs de la gamme.

Nouveaux groupes motopropulseurs

Il est également trop tôt pour parler des batteries et des moteurs de la Polestar 7. Pour 2027, le constructeur scandinave devrait préparer une nouvelle génération de groupes motopropulseurs capables d'un meilleur rendement et d'une plus grande puissance.

Pour rappel, la Polestar 2 est actuellement disponible en batteries de 69 kWh et 82 kWh, avec des puissances allant de 272 ch à 476 ch et une autonomie maximale de 654 km en version Long Range Single Motor.