Le groupe BMW et Tata Technologies, une société d'ingénierie et de services numériques du groupe indien, ont annoncé avoir signé un accord pour former une coentreprise dans le but de créer plusieurs nouveaux centres de développement de logiciels et informatiques en Inde.

Les nouvelles installations seront situées à Pune, Bangalore et Chennai. Les principales activités de recherche et développement automobile se dérouleront sur les deux premiers sites, tandis que les solutions informatiques d'entreprise seront concentrées sur le troisième.

De l'Inde au monde

La nouvelle collaboration entre le groupe BMW et le groupe Tata va tirer parti de la vaste expérience de l'entreprise indienne dans le domaine de l'ingénierie numérique pour contribuer à l'expansion stratégique mondiale de la marque allemande. L'objectif de l'accord sera notamment de développer de nouveaux systèmes de conduite autonome, de nouveaux logiciels pour les systèmes d'infodivertissement et de nouveaux services numériques.

Les ingénieurs auront donc pour tâche de se concentrer sur les capacités de codage logiciel, le développement stratégique de logiciels pour mettre en œuvre de nouvelles fonctions dans les voitures du futur et d'étudier des solutions pour les véhicules définis par logiciel (SDV), c'est-à-dire toutes les prochaines voitures qui auront tous les composants électriques gérés par un seul système d’exploitation mis à jour en permanence.

La nouvelle coentreprise va employer environ 100 professionnels de Tata Technologies dans cette première phase, avec pour objectif de se développer davantage dans les années à venir.

Christoph Grote, vice-président senior des logiciels et de l'architecture E/E chez BMW Group, a déclaré :

"Notre collaboration avec Tata Technologies va accélérer nos progrès dans le domaine des véhicules définis par logiciel (SDV). En comparaison internationale, l’Inde compte un grand nombre de talents dotés de compétences logicielles exceptionnelles, qui peuvent contribuer à notre expertise dans ce domaine. Développer des logiciels automobiles pour le groupe BMW signifie travailler avec des processus et des outils de premier ordre, qui à leur tour donnent aux ingénieurs logiciels indiens la capacité de façonner des expériences automobiles de pointe et haut de gamme dans des domaines d'avenir tels que la conduite hautement automatisée et l'intelligence artificielle."

Nachiket Paranjpe, président des ventes automobiles chez Tata Technologies, a lui aussi commenté :

"Dans le paysage automobile en évolution, le passage à une voiture définie par logiciel représente un changement fondamental dans les logiciels automobiles et les méthodologies de développement de véhicules. Nous allons tirer parti de notre connaissance approfondie du domaine et de notre expérience SDV pour collaborer avec le groupe BMW afin de créer des véhicules non seulement avancés sur le plan technologique, mais également capables d'offrir des expériences exceptionnelles aux consommateurs du monde entier."

Galerie: BMW Vision Neue Klasse X Concept