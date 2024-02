Longueur : 4 606 mm

Largeur : 1 985 mm

Hauteur : 1 479 mm

Empattement : 2 735 mm

Présentée en 2019 au Salon de Genève, la Polestar 2 est la première voiture de série de la marque détenue par Volvo et la galaxie Geely. Cette berline de taille moyenne 100% électrique a tant changé mécaniquement au cours de sa jeune carrière, passant d'une transmission avant à une architecture arrière lors du dernier restylage en date.

Esthétiquement, en revanche, la Polestar 2 a conservé la recette d'une carrosserie tricorps aux lignes fastback, avec une lunette arrière qui s'incline doucement. Sa posture est légèrement surélevée, presque Cross Country (pour rester dans le thème Volvo).

Polestar 2 : les dimensions

Longue de 4,6 mètres, soit 12 cm de moins que la Tesla Model 3, sa concurrente directe, la Polestar 2 fait 1,98 mètre de large (rétroviseurs compris) et 1,47 mètre de haut, avec une garde au sol de 15 cm. L'empattement, c'est-à-dire la distance entre les centres des roues avant et arrière, est de 2,73 mètres, ce qui correspond à la moyenne du segment.

Polestar 2

Polestar 2 : habitabilité et coffre

La Polestar 2 repose sur la plateforme CMA développée par Geely et Volvo, dédiée aux modèles thermiques et électriques. Un élément qui sacrifie l'habitabilité. À l'arrière, on est à l'aise, mais à deux : ceux qui s'assoient au milieu doivent composer avec un tunnel central particulièrement encombrant. L'espace pour la tête et les jambes est bon, même si les passagers de grande taille risquent de frôler le toit et les sièges avant avec leur tête et leurs jambes.

Polestar 2, l'intérieur

En ce qui concerne le compartiment à bagages, la Polestar 2 ne fait pas de miracle : la capacité est de 407 litres, dont 41 dans le cockpit sous le plancher de chargement. En rabattant les sièges, on obtient un espace plat et bien exploitable avec 1 097 litres disponibles. À noter la présence de la trappe centrale pour le passage d'objets plus longs et diverses solutions astucieuses comme les supports pour maintenir le double plancher, la cloison et divers élastiques latéraux. Sous le capot se trouve également un frunk (compartiment de chargement avant), idéal pour ranger les câbles de recharge ou les petits sacs.

La gamme Polestar 2 se compose de quatre versions : deux avec transmission arrière - Standard et Long Range - et deux avec deux moteurs (un par essieu) appelés Long Range et Long Range Performance Pack. La puissance va d'un minimum de 272 à un maximum de 476 ch pour une autonomie annoncée de 546 à 655 km.

Polestar 2, le coffre Polestar 2, le frunk

Motorisation Moteur Puissance Autonomie Polestar 2 Standard range Single motor Un (arrière) 272 ch 546 km Polestar 2 Long range Single motor Un (arrière) 299 ch 655 km Polestar 2 Standard range Dual motor Deux (un par essieu) 421 ch 593 km Polestar 2 Standard range Dual motor et pack Performance Deux (un par essieu) 476 ch 568 km

Polestar 2 : les concurrentes aux dimensions similaires

La première concurrente de la Polestar 2 qui nous vient à l'esprit est la Tesla Model 3, voiture électrique la plus vendue en France en 2023. Au niveau des dimensions, la Polestar fait jeu égal avec la BYD Seal, la BMW i4 et la Hyundai Ioniq 6.