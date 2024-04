Le 3 avril (04/03) est devenu officieusement le Ken Block Day, ainsi nommé en l'honneur du numéro 43 qu'il a porté tout au long de sa carrière de pilote. Pour célébrer cette journée, la chaîne YouTube Hoonigan a mis en ligne la plus grande vidéo Gymkhana de Ken Block. Il ne s'agit pas de nouvelles séquences, mais plutôt d'une compilation de toutes les vidéos Gymkhana de la série, regroupées pendant plus de deux heures de destruction ininterrompue de pneus. Et c'est absolument magnifique.

Vous avez probablement déjà vu la plupart ou la totalité de ces vidéos. Le fait de les classer par ordre chronologique dans une grande compilation est certainement pratique, mais il y a aussi une symétrie satisfaisante qui se produit ici. La première vidéo Gymkhana Practice de Block est apparue sur YouTube en 2008, dans les premières années de la plateforme et bien avant que la chaîne Hoonigan n'existe. DC Shoes, la société cofondée par Block, a hébergé plusieurs autres clips, que l'on peut encore trouver sur la chaîne aujourd'hui. Mais le fait de tout regrouper sous le nom de Hoonigan semble tout à fait approprié.

Seize années de pur bonheur

Plongez donc dans cette chaîne et revisitez 16 années de dérives, de donuts, de spins, de sauts, de quasi-ratés, de quasi-réussites et de bruits de pneus torturés jusqu'à la destruction. Vous verrez deux générations de Subaru WRX, de nombreuses itérations de la Ford Fiesta, les deux versions de la folle Hoonicorn, la Focus RS RX, la première Escort Cosworth de Block, le Hoonitruck, et la dernière voiture qu'il a bousculée, l'Audi S1 E-Tron Hoonitron. Ses exhibitions ont fait le tour du monde, récoltant des centaines de millions de vues sur YouTube tout en influençant une génération de coureurs. Tout a commencé par une simple séance d'essais au volant d'une WRX 2006 sur une base militaire désaffectée de Californie.

Il convient de noter que la vidéo de compilation présente toutes les performances officielles du Gymkhana, y compris les courses de côte du Climbkhana. En revanche, pour des raisons évidentes, vous ne trouverez pas les apparitions de Block dans Top Gear. Vous ne trouverez pas non plus d'extras comme l'excentrique Gymkhana 2.1 filmé avec Rob Dyrdek, mais la vidéo comprend Footkhana, une compétition amusante entre Block et Neymar Jr, la star du football, que vous avez peut-être manquée.

Y a-t-il une aventure Gymkhana en particulier qui vous a le plus marqué ? N'hésitez pas à nous faire part de vos moments préférés avec Block dans les commentaires.