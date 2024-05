Au salon de l'automobile de Pékin 2024, nous avons vu de très près et touché un nouveau SUV de taille moyenne doté de capacités tout-terrain et d'un moteur hybride rechargeable qui arrivera en Europe en 2025.

Il s'agit du Fangchengbao Bao 5, également appelé Leopard 5, qui représente les débuts sur le marché de la nouvelle marque haut de gamme Fangchengbao créée par BYD.

Ce que nous pouvons prévoir, c'est que le Bao 5 a l'air vraiment bien fait, avec une qualité perçue très élevée des matériaux et de la finition, mais aussi avec un style massif et moderne qui pourrait également plaire au Vieux Continent.

Véritable look tout-terrain

Commençons par le style extérieur du Fangchengbao Bao 5, celui esquissé sous la houlette de l'Allemand Wolfgang Egger, qui propose un SUV plutôt caissonné et massif, mais agréable et moderne, même selon les standards occidentaux.

Fangchengbao Bao 5, vue de trois quarts de la face avant

Les mesures indiquent une longueur de 4,89 mètres, une largeur de 1,97 mètre et une hauteur impressionnante de 1,92 mètre, le tout sur un empattement de 2,80 mètres qui repose sur la plate-forme propriétaire de BYD « DMO Super Hybrid Off-Road ».

Fangchengbao Bao 5 tout-terrain

Les capacités tout-terrain du Fangchengbao Bao 5 sont confirmées par une garde au sol de 22 cm et des angles d'approche et de sortie de 35 et 32 degrés respectivement. Pour ajouter une touche d'aventure et un véritable look tout-terrain, le Fangchengbao Bao 5 est doté d'un hayon à ouverture latérale, d'un coffre pour la roue de secours et d'un logo rétroéclairé, très en vogue en Chine.

Beaucoup de qualité à l'intérieur

Une fois à bord du Fangchengbao Bao 5, on ressent la qualité des matériaux et de la finition qui semble très élevée, même par rapport au prix, qui commence en Chine, pour un équivalent de 37 300 euros.

Fangchengbao Bao 5, le tableau de bord

Ceux qui se trouvent à l'arrière bénéficient de commandes de climatisation, de prises de charge USB et USB-C, et d'un espace suffisant pour la tête, tandis que le tableau de bord et la console centrale avant sont un triomphe d'opulence.

On remarque d'abord les trois grands écrans pour les passagers avant, avec l'instrumentation de 12,3 pouces flanquée de l'infodivertissement sur un écran de 15,6 pouces et d'un écran tactile supplémentaire de 12,3 pouces pour le passager.

Fangchengbao Bao 5, détail du siège du conducteur Fangchengbao Bao 5, sièges arrière

De nombreuses touches physiques à la finition cristalline accompagnent ensuite les deux emplacements de recharge sans fil d'autant de smartphones, qui sont également climatisés pour éviter que les téléphones ne surchauffent.

Fangchengbao Bao 5, le détail de la console centrale

Hybride rechargeable de 687 ch

Sur le plan mécanique, le Fangchengbao Bao 5 est équipé d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable sur un châssis en acier à haute résistance et de la technologie Cell to Chassis (CTC) qui garantit la protection de la batterie (une BYD Blade LFP de 31,8 kWh) en conduite tout-terrain.

Fangchengbao Bao 5 dans le sable

Le moteur longitudinal est un 1,5 litre turbo essence de 184 ch, associé à deux moteurs électriques et à une transmission intégrale. Le moteur avant développe 272 ch et le moteur arrière ajoute 387 ch, pour une puissance totale de 687 ch. L'autonomie totale en cycle CLTC est de 1 200 km et le temps d'accélération de 0 à 100 km/h est de 4,8 secondes.

Prix à partir de 37 300 euros, uniquement en Chine

En Chine, le Fangchengbao Bao 5 est proposé dans une fourchette de prix allant (à l'équivalent) de 37 300 euros à environ 45 500 euros.

Fangchengbao Bao 5, vue arrière

À l'heure actuelle, il n'est pas possible d'estimer avec précision le prix que le Bao 5 atteindra une fois arrivé en Europe, mais un prix de base proche de 50 000 euros ne devrait pas nous surprendre.