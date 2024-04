Alors que l'industrie automobile devient de plus en plus mondialisée et interdépendante, il est bon de se rappeler comment les choses évoluent et quels sont les nouveaux rôles des acteurs. Après plus d'un siècle de paysage relativement stable entre les constructeurs européens et américains d'abord, japonais et coréens ensuite, le marché mondial de l'automobile connaît depuis un certain temps une révolution chinoise.

Et il ne s'agit pas d'un "autre" acteur. La Chine, de par sa taille et ses facteurs géopolitiques, est en train de transformer le classement mondial des ventes de voitures neuves. Cette semaine se tient le salon de l'automobile de Pékin et il semble opportun de jeter un coup d'œil sur les constructeurs qui jouent à domicile, en expliquant lesquels méritent d'être surveillés.

Quels sont les grands constructeurs automobiles chinois ?

BYD, Changan, Chery et Geely sont les plus grands constructeurs en termes de ventes de voitures de marque propre (SAIC, par exemple, vend beaucoup plus, mais près de la moitié de son volume correspond à des unités fabriquées par des coentreprises avec Volkswagen et General Motors).

BYD est déjà connue internationalement pour ses voitures électriques et rechargeables. L'année dernière, elle était la deuxième marque au monde avec le plus grand nombre de voitures électriques vendues (après Tesla) et la première pour les voitures hybrides rechargeables. Son potentiel est très élevé, car elle se situe dans un segment de marché entre le généraliste et le haut de gamme avec des voitures très compétitives non seulement en termes de prix, mais aussi de qualité. BYD devrait également devenir le plus grand constructeur mondial de voitures électriques cette année.

Changan n'est pas aussi puissant à l'international que BYD, mais il est très puissant en Chine et se développe rapidement grâce à une gamme très riche (il y a la marque éponyme, Shenlan (ou Deep Blue) comme marque intermédiaire, Oushan comme marque généraliste, Qiyuan comme marque premium, AVATR comme marque high-tech). Pour l'instant, Changan se concentre sur les marchés émergents, mais il n'est pas exclu qu'elle élargisse ses horizons.

Principaux fabricants chinois (marques du groupe et marques appartenant au groupe) - *inclut le volume de l'entreprise commune

Avec près de 1,9 million de véhicules vendus, Chery se prépare à la deuxième phase de son expansion : la conquête de l'Europe. La formule est simple : créer des marques dédiées à des marchés où le mot "Chery" peut avoir une consonance très chinoise. C'est ainsi qu'ont été créées Jaecoo et Omoda, déjà disponibles en Russie et sur certains marchés asiatiques, et bientôt en Europe. Chery est également le deuxième constructeur chinois à annoncer le lancement d'une production locale en Europe.

Geely est le groupe le plus international grâce à l'achat de marques occidentales. En effet, il est le seul constructeur chinois à posséder des marques étrangères, à savoir Volvo, Polestar, Lotus, LEVC, et une partie de Proton et Smart. Cette présence donne déjà à Geely un avantage sur tous ses rivaux locaux, car il n'a pas à se préoccuper du positionnement de ses marques chinoises. Malgré cela, le groupe travaille à l'introduction de la marque premium ZEEKR en Europe, ainsi qu'à l'expansion de Lynk & Co.

Les fabricants chinois progressent rapidement dans le classement

Ventes mondiales 2023 par groupe Toyota 11.097.836 Volkswagen 9.063.309 Hyundai 7.304.064 Stellantis 6.201.668 GM 4.548.000 Ford 4.413.000 Honda 4.016.100 Nissan 3.439.771 Suzuki 3.072.824 BYD 3.020.706 Geely 2.681.997 Mercedes 2.563.200 BMW 2.555.483 Renault 2.233.377 Changan 2.097.794 Chery 1.881.949 Tesla 1.808.581 SGMW 1.403.066 SAIC 1.263.910 Mazda 1.244.613

Constructeurs automobiles "intermédiaires" chinois

Après ces quatre constructeurs, il y a six autres constructeurs automobiles chinois qui vendent beaucoup. L'entreprise commune entre SAIC, General Motors et Wuling, appelée SGMW, est très active dans les segments populaires, non seulement en Chine, mais aussi dans certains pays d'Asie du Sud-Est.

Ensuite, il y a Great Wall Motors, GWM, qui possède cinq marques différentes : Great Wall, Wey, ORA, Tank et Haval (dont certaines sont déjà disponibles en Europe). Enfin, SAIC, propriétaire de MG (la marque chinoise la plus forte en Europe), GAC, FAW, JAC et Dongfeng, qui possèdent toute une série de marques différentes qui ont encore un long chemin à parcourir en dehors de la Chine.

Il y a aussi des start-ups

Plus bas, en termes de volume, nous trouvons quelques start-ups à considérer pour leur technologie et leurs objectifs. Il s'agit notamment de NIO et Xpeng, les anti-Tesla de luxe ; Li Auto, avec ses SUV EREV ; et Leapmotor (qui fait partie de Stellantis), avec ses voitures électriques populaires.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile chez JATO Dynamics.