L'Omoda 5 n'était qu'un début. La marque chinoise de la galaxie Chery est prête à présenter l'Omoda 7, un grand SUV qui sera dévoilé au salon de Pékin le 28 avril.

Le premier teaser du modèle montre sa forme, mais sans donner d'indications précises sur son positionnement exact et ses caractéristiques, qui seront annoncées - explique Omoda - après le salon.

Le "grand frère"

La photo teaser met en évidence un design acéré et des proportions assez importantes. Comme mentionné, il n'y a pas de données officielles sur les dimensions, mais l'impression est que l'Omoda 7 est plus long que les 4,4 mètres de l'Omoda 5. D'ailleurs, il n'est pas exclu que ce modèle soit également proposé avec une variante à 7 places.

Omoda 7, le teaser

Dans l'ensemble, le 7 semble avoir une allure forte et musclée, tandis que les feux arrière affichent des graphismes élaborés qui confèrent au SUV une personnalité supplémentaire.

Dans son annonce, Omoda parle également d'une "expérience de conduite intelligente", laissant entendre que le modèle sera doté d'une suite complète d'assistants à la conduite.

Omoda 7, le teaser : détail de la face avant

Les moteurs (possibles) et les prix

Les moteurs restent également à découvrir. Nous ne savons pas si l'Omoda 7 sera équipée de nouveaux groupes motopropulseurs ou si elle héritera de ceux déjà présents sur l'Omoda 5. À cet égard, ce dernier est disponible dans une variante essence non électrifiée équipée d'un 1.5 turbo de 197 ch, tandis que la version électrique dispose d'une batterie de 61 kWh et d'une autonomie maximale de 430 km.

En ce qui concerne les prix, alors que celui de l'Omoda 5 à essence devrait se situer autour de 30-35 000 euros, pour l'Omoda 7, nous nous attendons à une liste d'entrée de gamme comprise entre 40 000 et 45 000 euros.

Entre-temps, au salon de l'automobile de Pékin, le lancement du nouveau SUV sera également "soutenu" par le président indonésien Joko Widodo et le vice-premier ministre malaisien Fadillah. Pour marquer l'occasion, Omoda dévoilera un tout nouvel écosystème de marque et une initiative mondiale de bien-être public.



Nous mettrons à jour cet article lorsque nous aurons plus de caractéristiques concernant l'Omoda 7.