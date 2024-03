L'Omoda 5 est un SUV/crossover du segment C produit par le groupe chinois Chery. Arrivé en Europe il y a quelques semaines, il se présente avec un design moderne pour rivaliser avec des concurrents très féroces et bien établis sur le marché comme le Volkswagen Tiguan et le Peugeot 3008, pour ne citer que quelques noms.

Mais pour s'imposer dans ce segment difficile, il faut avant tout un intérieur très technologique et spacieux, doté de tous les conforts et de matériaux de bonne qualité. Analysons donc l'habitacle de l'Omoda 5 et ses dimensions intérieures.

Omoda 5, le tableau de bord

L'intérieur de l'Omoda 5 a un style minimal, mais percutant, avec un décor qui rappelle beaucoup celui de certaines Mercedes, Classe A et GLA.

En effet, le tableau de bord est développé horizontalement et est presque entièrement dépourvu de commandes physiques. Les seuls boutons tactiles situés au centre de la console (sous le grand système d'infodivertissement que nous verrons dans un instant) sont conçus pour offrir des raccourcis - pratiques en déplacement, afin d'activer ou de désactiver certains systèmes embarqués importants, tels que la climatisation.

En termes de technologie, la partie supérieure du tableau de bord abrite deux écrans de 10,25 pouces chacun : l'un pour l'instrumentation 100 % numérique, l'autre pour le système d'infodivertissement, positionnés l'un à côté de l'autre et entourés d'un cadre unique aux bords latéraux inclinés.

L'instrumentation située derrière le volant, en particulier, est dotée de graphiques personnalisables et permet d'afficher aussi bien les informations relatives au véhicule que l'ordinateur de bord, ainsi que le fonctionnement des assistants de conduite.

Omoda 5, le volant Omoda 5, le sélecteur de transmission automatique

L'équipement est complété par la recharge sans fil du smartphone positionnée sur le tunnel central, autour du petit levier de vitesse et à proximité de quelques boutons d'usage quotidien, comme celui pour actionner le frein à main, celui pour gérer les modes de conduite, ou celui pour activer le chauffage des sièges.

Le volant est coupé en bas pour donner un aspect sportif et intègre diverses commandes physiques pour gérer les informations affichées sur les écrans et les assistants de conduite.

Omoda 5, connectivité

Le système d'infodivertissement de l'Omoda 5, comme mentionné, consiste en deux écrans de 10,2 pouces chacun, parfaitement juxtaposés et enfermés dans un cadre unique.

C'est à partir de ces écrans que vous gérez les différents réglages de conduite de la voiture, mais aussi la climatisation et les différents modes de conduite. La compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay ne fait évidemment pas défaut, même en mode sans fil.

Omoda 5 2024 Instrumentation numérique 10,2" Affichage tête haute Non Moniteur central 10,2" Mirror Link Android Auto (non spécifié si sans fil)

Apple CarPlay (non spécifié si sans fil) OTA nd Assistant vocal nd

Omoda 5, qualité et matériaux

Les sièges de l'Omoda 5 sont recouverts d'un matériau semblable au cuir. De conception "monocoque", ils sont dotés d'un chauffage et combinés, entre autres, à un toit ouvrant en verre non panoramique pour laisser entrer plus de lumière dans l'habitacle.

Comme on peut le voir dans notre vidéo (en bas de l'article), les bouches d'aération du tableau de bord sont petites et ornées d'un grand système d'éclairage d'ambiance multicolore.

Omoda 5, l'intérieur

Omoda 5, l'espace

L'Omoda 5 est, comme nous l'avons dit, un crossover du segment C et offre à ce titre une bonne habitabilité, notamment grâce à son empattement de 2,63 mètres. Les passagers avant et arrière bénéficient d'un bon espace pour les jambes, la banquette arrière a un dessin régulier même au milieu et le tunnel central n'est pas particulièrement encombrant.

Omoda 5, le coffre Omoda 5, la banquette arrière

En revanche, le volume de chargement est inférieur à la moyenne du segment, avec une capacité minimale de 360 litres. Aucun chiffre de capacité maximale n'a été révélé, les dossiers des sièges arrière se rabattant dans un rapport 60:40.