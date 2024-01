Que les constructeurs automobiles chinois lorgnent sur le marché européen n'est pas une nouveauté. Nous le constatons quotidiennement avec les présentations et les lancements de nouveaux modèles et de nouvelles marques, parfois conçus spécifiquement pour le Vieux Continent, d'autres simplement adaptés pour répondre aux attentes des automobilistes occidentaux.

Parmi les différentes nouveautés prévues pour 2024 figure l'Omoda 5, un SUV compact de la marque chinoise appartenant à la galaxie Chery, dévoilé en Chine en 2021 et qui devrait arriver en Italie dans les prochains mois, avec un peu de retard. Il pourrait être accompagné d'un second modèle, appelé Omoda 8, aux dimensions beaucoup plus généreuses.

Découvrons maintenant tous les nouveaux modèles Omoda à venir en 2024.

Omoda 5

Commençons par une certitude : l'Omoda 5. Plusieurs fois annoncé au cours des dernières années, il sera commercialisé en Italie dans les prochains mois avec un prix de départ d'environ 35 000 euros. D'une longueur de 4,4 mètres, il sera disponible en deux versions : essence et électrique, chacune avec un design avant différent.

Omoda 5

L'Omoda 5 essence est propulsé par un moteur 1,6 litre suralimenté de 197 ch associé à une transmission avant et à une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports, tandis que l'Omoda 5 électrique est doté d'un moteur avant électrique de 150 kW (204 ch) alimenté par une batterie de 42 ou 61 kWh, selon l'équipement choisi, pour une autonomie maximale de 450 ch.

Nom Omoda 5 Carrosserie SUV 5 portes Moteurs Essence - électrique Date d'arrivée Premiers mois de 2024 Prix À communiquer

Omoda 8

Si de l'Omoda 5 nous savons déjà tout, les informations sur l'Omoda 8 sont rares. Tout ou presque se résume à des croquis publiés il y a quelque temps, montrant un grand SUV (il devrait mesurer environ 5 mètres de long) et des formes particulièrement carrées.

Omoda 8, les croquis

Nous ne savons même pas quels seront les moteurs, même si la gamme pourrait se composer de véhicules à essence et électrique, afin d'offrir différents choix aux automobilistes. Les détails sur la présentation, attendue pour la fin de l'année 2024, manquent également.