Le constructeur automobile chinois Dongfeng Motor envisage d'installer une nouvelle usine en Italie pour produire 100 000 voitures hybrides par an, destinées à la fois au marché local et au marché européen dans son ensemble.

La nouvelle, rapportée par Bloomberg, a été donnée hier par Qian Xie, responsable des opérations européennes de Dongfeng, qui a parlé de négociations préliminaires avec le gouvernement italien qui serait prêt à offrir au constructeur chinois une liste de sites de production dans les semaines à venir.

Les premiers constructeurs automobiles chinois en Italie ?

Si l'accord se concrétise, il s'agirait du premier cas de constructeur chinois prêt à installer ses lignes de production en Italie, après les rumeurs sur l'arrivée possible de Chery (ensuite détourné vers l'Espagne) et de BYD, qui a choisi la Hongrie.

Voyah Free

Lors d'une rencontre avec la presse à Milan, Qian Xie a lui-même déclaré :

"L'Italie est l'un des plus grands marchés automobiles européens et pour un constructeur chinois, avoir une production locale signifie être capable de fournir tous les autres pays de la région".

Le conflit possible avec Stellantis

Il convient toutefois de rappeler que si cet accord entre le gouvernement italien et Dongfeng devait se concrétiser, une sorte de clash pourrait s'ouvrir entre la politique et Stellantis, qui reste le groupe de référence pour les voitures italiennes.

Il y a quelques jours, Carlos Tavares évoquait l'ouverture possible d'usines automobiles chinoises en Italie et la fermeture consécutive d'usines Stellantis :

"Si quelqu'un voulait introduire la concurrence chinoise, il serait responsable des décisions impopulaires qui pourraient être prises."

Carlos Tavares

"Si nous sommes sous pression, la seule chose que nous puissions faire est d'accélérer nos efforts pour augmenter la productivité et être compétitifs." "Nous n'aurons peut-être pas besoin d'autant d'usines qu'aujourd'hui. Nous sommes prêts à nous battre, mais dans une bataille, il y a des victimes".

La propriété du gouvernement chinois et les nombreuses marques

Pour rappel, Dongfeng Motor Group a vendu 1,74 million de voitures en 2023, soit une baisse de 19 % par rapport à l'année précédente. Le constructeur asiatique fait partie du groupe Dongfeng Motor Corporation qui est détenu à 100 % par le gouvernement central chinois, produit également des véhicules commerciaux et a conclu plusieurs accords de coentreprise avec d'autres groupes internationaux.

Dongfeng Aeolus

Parmi les principales coentreprises, citons les plus importantes avec Nissan et Honda, mais aussi celle avec Stellantis pour la production de voitures Citroën et Peugeot en Chine, ainsi que EGT New Energy, qui construit également la Dacia Spring.

