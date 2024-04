Croyez-le ou non, certaines des voitures vendues par les marques les plus célèbres d'Europe sont construites en Chine. Il arrive en effet que même les constructeurs historiques du Vieux Continent profitent des synergies des modèles "globaux" qui naissent sur le marché asiatique et sont ensuite commercialisés dans le reste du monde.

Même une marque made in USA comme Tesla n'échappe pas à cette nouvelle règle de la production chinoise pour les marchés internationaux, avec la Model 3 destinée à l'Europe qui sort des portes de la Gigafactory de Shanghai.

Mais quelles autres voitures occidentales sont réellement produites en Chine ? Découvrons-le ensemble avec ce tour d'horizon des voitures européennes insoupçonnées "Made in China".

BMW iX3

Dans l'ordre alphabétique strict, voici le BMW iX3, le SUV électrique de taille moyenne de la marque bavaroise qui est en fait produit dans l'usine BMW Brilliance à Shenyang, dans la province de Liaoning.

BMW iX3

Produit à partir de 2021 en Chine, le BMW iX3 également vendu en Europe dispose d'une batterie de 80 kWh, de 286 ch, d'une propulsion arrière et d'une autonomie électrique de 461 km.

Cirelli Motor Company

La marque Cirelli Motor Company est très jeune. Elle a été fondée cette année en Italie pour vendre des voitures construites en Chine et en partie en Italie. Il s'agit de véhicules adaptés aux marchés européens, avec des moteurs à essence et à bicarburation GPL-essence. Il existe actuellement cinq modèles de la marque Cirelli, dont quatre SUV et un MPV.

Cirelli 4

Le Cirelli 2 est tout simplement le Beijing X3, le Cirelli 3, plus grand, est le SWM G01, tandis que le Cirelli 4 est dérivé du Beijing X6. Le Cirelli 5 est une version révisée du Forthing T5 Evo, tandis que le Cirelli 7 est le Forthing U-Tour.

Citroën C5 X

La première voiture française "made in China" de cette liste est la Citroën C5 X, qui est fabriquée pour tous les marchés à l'usine Dongfeng-Stellantis à Chengdu, dans la province du Sichuan.

Citroën C5 X

Le crossover original est donc chinois à tous égards et est proposé avec des moteurs à essence ou hybrides rechargeables d'une puissance de 131 à 224 ch.

Cupra Tavascan

La Cupra Tavascan est sur le point d'arriver dans les concessions européennes après un long voyage depuis l'usine du Groupe Volkswagen à Hefei, dans la province d'Anhui.

Cupra Tavascan

Le premier SUV électrique de la marque sportive espagnole est doté d'une traction avant ou d'une transmission intégrale et d'une puissance allant de 286 à 340 ch. L'autonomie en cycle WLTP est de 547 km.

Dacia Spring

La Dacia Spring, qui vient d'être modernisée en termes de style et d'équipements, trouve également ses origines sur le sol chinois, dans l'usine eGT New Energy Automotive (joint-venture entre Dongfeng, Renault et Nissan) à Shiyan, dans la province du Hubei.

Dacia Spring

La plus petite voiture électrique du Groupe Renault est disponible en versions 45 et 65 ch, avec une autonomie allant jusqu'à 220 km WLTP.

DR

La marque italienne DR s'est toujours spécialisée dans l'assemblage de voitures d'origine chinoise en Italie, en les adaptant au marché européen en termes de style et d'équipement, ainsi qu'en motorisation bicarburation essence-GPL. La plus petite est la DR 1.0, une voiture électrique dérivée de la Cery eQ1, tandis que la plus grande est la DR 3.0, un SUV basé sur la Chery Tiggo 3X.

DR 6.0

Les autres modèles actuellement en vente sont le DR 5.0, basé sur le Chery Tiggo 5x, et le DR 6.0, qui réinterprète le modèle chinois Chery Tiggo 7 Plus dans une version italienne.

DS 9

L'autre voiture française d'origine chinoise est la DS 9, une berline de luxe construite par le groupe Baoneng sur son site de production de Shenzhen, dans la province de Guangdong.

DS 9

La plus grande quatre portes de DS est proposée exclusivement avec les moteurs hybrides rechargeables E-Tense, 250 et 360 ch, ce dernier avec une transmission intégrale.

EMC

EMC est également une marque italienne assez récente qui propose des voitures chinoises adaptées aux marchés occidentaux, toujours avec des systèmes GPL.

EMC Wave3

Le premier modèle commercialisé par Eurasia Motor Company est l'EMC Wave3, basé sur la Chery Tiggo 5X, sous le nom d'EVO 5.0, suivi de l'EMC Wave2, plus compacte, dérivée de la Livian X3 Pro du groupe Geely. L'EMC Yudo, une voiture électrique compacte basée sur la Yudo Yuntu, sera également bientôt disponible.

EVO

Une autre marque du groupe DR Automobiles est EVO, dédiée aux voitures du segment moins cher, mais toujours basée sur des modèles chinois et des moteurs GPL.

EVO 3

Le modèle de base est l'EVO 3, qui trouve ses origines dans le JAC Refine S2, suivi de l'EVO 4, dérivé du JAC Refine S3. Le plus grand EVO 5 est basé sur le Beijing X3 et le SUV haut de gamme EVO 7 est issu du Chery Tiggo 8 Pro.

La nouvelle marque du groupe DR Automobiles est ICH-X, qui propose pour l'instant un tout-terrain d'origine chinoise, l'ICH-X K2.

ICH-X K2

Le tout-terrain de la marque italienne est une version modifiée du Beijing BJ40 Plus qui, comme son nom l'indique, est produit à Pékin.

Lotus

Les nouvelles voitures électriques de Lotus sont toutes fabriquées en Chine, siège du groupe mère Geely. En fait, les Lotus Eletre et Emeya sortent toutes deux de l'usine de Wuhan, dans la province de Hubei.

Lotus Eletre

Le SUV et la berline électrique s'appuient tous deux sur deux moteurs électriques, avec des puissances allant de 600 à 918 ch. L'autonomie varie d'un minimum de 435 à un maximum de 610 km.

Lynk & Co

Avec Lynk & Co, nous sommes à mi-chemin entre l'Europe et la Chine, la propriété étant répartie à parts égales entre Volvo et Geely.

Lynk & Co 01

Le seul modèle actuellement vendu en Europe est le Lynk & Co 01, un SUV compact hybride rechargeable qui est assemblé dans l'usine chinoise de Ningbo, dans la province de Zhejiang, tout comme la Polestar 4.

MG

MG est une marque britannique historique qui a commencé à fabriquer des voitures en 1924, mais l'actuelle MG Motor, basée dans l'arrondissement londonien de Marylebone, appartient au géant chinois SAIC.

MG ZS

C'est ce qui explique que toutes les MG vendues aujourd'hui sont fabriquées en Chine. La MG5 et la MG ZS sortent de l'usine de Zhengzhou (province du Henan), tandis que la MG4, la MG HS et la Cyberster sont fabriquées à Ningde (province du Fujian).

Polestar

Polestar est une marque suédoise, mais sa propriété par le chinois Geely permet de produire de nouveaux modèles électriques dans le pays asiatique. En particulier, la Polestar 2, qui est construite à Luqiao, province de Zhejiang, la Polestar 3, qui provient des chaînes de montage de Chengdu, province de Sichuan et la Polestar 4 qui vient de Ningbo, province de Zhejiang.

Polestar 3

La berline et les SUV électriques ont des puissances allant de 272 à 544 ch, avec des autonomies de 532 à 654 km avec une batterie pleine.

Smart

Les nouvelles Smart électriques, celles qui sont nées sous l'aile de Mercedes-Benz et de la marque Smart Automobile de Geely, viennent toutes de Chine.

smart #1

Les smart #1 et smart #3 sortent de l'usine de Xi'an, dans la province de Shaanxi, avec des puissances allant de 272 à 428 ch. L'autonomie varie d'un minimum de 325 km à un maximum de 455 km.

Sportequipe

La marque haut de gamme du groupe propose le Sportequipe 5 comme modèle d'entrée de gamme, ce qui correspond à la Chery Tiggo 5X.

Sportequipe 8

Le Sportequipe 6, plus grand, est le jumeau du Chery Tiggo 7, tandis que le Sportequipe 7 est le Chery Tiggo 8. Tous sont proposés avec un système bicarburation essence-GPL. Le haut de gamme est le Sportequipe 8, un hybride rechargeable similaire à la Chery Tiggo 8 Plus.

Model 3 de Tesla

Le géant américain Tesla s'appuie également sur des usines chinoises pour fournir à l'Europe ses populaires voitures électriques. Actuellement, les Tesla Model 3 destinées au Vieux Continent sortent de la Gigafactory 3 de Shanghai, qui produit également la Model Y pour le marché intérieur chinois. Les Model Y destinées à l'Europe, en revanche, sont assemblées dans l'usine Giga Berlin (ou Gigafactory 4).

Tesla Model 3

Pour rappel, la Tesla Model 3 revisitée est disponible avec un seul moteur électrique et une propulsion arrière de 283 ch et une autonomie de 554 km (WLTP) avec une batterie pleine, et avec deux moteurs de 498 ch et une autonomie de 678 km.

Volvo

L'actionnaire majoritaire de Volvo Cars est Geely, ce qui explique que de nombreuses nouvelles voitures suédoises soient construites en Chine. La première a été la berline Volvo S90, produite pour le monde entier sur le site Daqing, province de Heilongjiang.

Volvo EX30

Les nouvelles voitures électriques sont fabriquées sur d'autres sites, tels que Zhangjiakou, province de Hebei pour le Volvo EX30, Chengdu, province de Sichuan pour le Volvo EX90 et Ningbo, province de Zhejiang pour la Volvo EM90.