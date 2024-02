La Lotus Emeya est la deuxième voiture électrique du constructeur britannique et elle est maintenant prête à rencontrer ses premiers propriétaires. Au cours des trois dernières années, Lotus a soumis son "hyper GT" de 905 ch à une série de tests rigoureux, la mettant à l'épreuve dans certains des environnements les plus difficiles au monde.

De -25°C dans le cercle polaire arctique à 40°C au Moyen-Orient, voici ce que la nouvelle Lotus a dû "endurer".

Autour du monde

Pendant l'hiver, la voiture électrique de grand tourisme se trouvait à Ivalo, en Finlande, à quelque 250 km à l'intérieur du cercle polaire. Ici, les températures ont atteint -25°C, bien que l'équipe britannique ait voulu pousser le bouchon encore plus loin en garant l'Emeya dans un congélateur géant pour atteindre -40°C.

Ce dernier test était le point culminant d'un programme rigoureux d'essais et de développement qui a duré trois ans. L'Emeya a voyagé dans 15 pays avec le soutien des équipes d'ingénieurs de Lotus dans le monde entier.

Lotus Emeya, le test hivernal

Les essais se sont déroulés sur une grande variété de terrains et de conditions : des petites routes du Royaume-Uni aux autoroutes allemandes, en passant par les plus hauts cols des Alpes et de la Mongolie intérieure. Les essais ont également eu lieu sur des circuits tels que le Nürburgring Nordschleife et sur des terrains d'essai tels que l'anneau à grande vitesse de Nardò.

Outre le froid extrême, l'Emeya a également enduré des conditions de 40°C aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Australie.

Essais en Arctique

Au cours du programme d'essais en Arctique, les ingénieurs de Lotus se sont concentrés sur différents aspects, notamment le raffinement du châssis, la dynamique et la maniabilité offertes par les pneus d'hiver, l'assistance au conducteur, l'efficacité de la batterie dans des conditions extrêmes et l'étalonnage des systèmes de conditionnement d'air.

Lotus Emeya, le test hivernal

À cet égard, les clients peuvent "préparer" la voiture à distance via l'application Lotus. Par exemple, ils peuvent régler l'habitacle à la température souhaitée et activer les sièges et le volant chauffants. Il en va de même, bien sûr, dans les climats chauds, où l'habitacle et les sièges peuvent être refroidis avant d'entrer dans le véhicule.

De plus, les caméras et les rétroviseurs chauffants permettent d'éviter que la condensation, la neige ou le verglas ne gênent la vision. Le mode "neige" de l'affichage tête haute de 55 pouces est également très utile : les lettres deviennent bleues, ce qui permet au conducteur de mieux voir les contours de la route sur un fond blanc.