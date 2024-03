Un nouveau calcul de l’âge moyen de la gamme des marques automobiles a été effectué. L’analyse comprend la date de présentation de la version de production de 330 modèles aujourd’hui disponibles en Europe et de 315 aux États-Unis.

Les résultats sont assez intéressants et révèlent beaucoup de choses sur les stratégies des constructeurs automobiles et la vitesse de leur offensive.

La situation en Europe

À la fin du mois de mars 2024, l’âge moyen des voitures disponibles en Europe sera de 4,9 ans. Ce résultat est le fruit de l’analyse de 49 marques, dont la moyenne varie de 2,5 ans à 9,7 ans. Fait intéressant, il coïncide complètement avec la moyenne totale des États-Unis, soit 4,9 ans.

Malgré des différences substantielles, les États-Unis et l’Europe sont deux marchés matures dont les consommateurs ont besoin de voitures neuves, contrairement aux marchés en développement tels que l’Amérique latine, l’Asie du Sud-Est ou l’Inde.

Le classement européen est dirigé par Dacia, dont les quatre modèles (Sandero, Spring, Jogger et Duster) ont une moyenne de 2,5 ans. Le modèle le plus ancien est le Sandero, présenté en septembre 2020, tandis que le Duster a obtenu la troisième génération en novembre 2023. Dacia est l’une des marques à la croissance la plus rapide en Europe.

Les plus jeunes marques automobiles.

La marque roumaine est suivie par Lotus et Polestar. Ces deux marques, qui font partie du groupe Geely, ont récemment introduit de nouveaux modèles, visant clairement le marché des véhicules électriques. Le premier propose quatre modèles (Emeya, Eletre, Emira, Evija), tandis que le second en propose trois : Polestar 2, 3 et 4.

La quatrième place est occupée par Cupra avec une moyenne de trois ans. Il s’agit de la même moyenne enregistrée par Peugeot, dont la gamme de sept voitures (à l’exclusion des camionnettes) s’est redynamisée après la présentation de 3008, 5008 et 408. La jeune gamme de Peugeot contraste avec celle de Fiat, avec une moyenne de 8,7 ans, avec une Fiat Panda vieillissante (2011) et une Fiat 500 thermique (2007). La firme italienne a pourtant été battue par une autre marque : Mitsubishi avec une moyenne de 9,7 ans.

Parmi les marques haut de gamme, Mercedes est en tête avec 3,8 ans de moyenne, suivie par Lexus (4), BMW (idem) et Genesis (4,1). La rivale Audi a enregistré une moyenne de 5,8 ans suite aux nombreux retards dans la présentation des nouvelles voitures.

La situation aux États-Unis

En l’absence de Dacia aux États-Unis, la marque la plus jeune est Lotus. Sa moyenne est de 2,5 ans avec quatre modèles disponibles. Acura a bénéficié de la présentation de la dernière génération de MDX, TLX, Integra et ZDX.

Acura dépend fortement du marché américain, il doit donc maintenir sa gamme aussi à jour que possible. Subaru a terminé troisième avec une moyenne de 3,4 ans, tout comme GMC.

Les anciennes marques de voitures.

La lanterne rouge est encore une fois Mitsubishi, qui vend encore la première génération de l’ASX (appelée Outlander Sport) et la Mirage/Attrage (présentée en novembre 2011). Dans le cadre de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, la marque japonaise concentre ses efforts pour améliorer sa position en Asie du Sud-Est.

Parmi les grands, Hyundai est en tête, suivie de Toyota et Kia. Genesis, la marque haut de gamme de Hyundai, occupe la deuxième place parmi les marques haut de gamme, suivie par BMW, Lexus et Cadillac.