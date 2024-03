Porsche Exclusive Manufaktur, Bentley Mulliner, Q By Aston Martin et maintenant, Lotus Chapman Bespoke. Quel est leur point commun ? Si vous êtes un acheteur de voitures fortuné aux goûts très spécifiques, ces services basés à l'usine construiront un véhicule sur mesure pour répondre à vos désirs, quels qu'ils soient.

Lotus a officiellement rejoint la fête du sur-mesure avec Lotus Chapman Bespoke, du nom des fondateurs de la société, Colin et Hazel Chapman. Comme pour les autres services personnalisés des constructeurs automobiles haut de gamme, les acheteurs qui ne sont pas satisfaits des choix standard en matière de peinture ou de garniture peuvent collaborer avec Lotus pour créer quelque chose d'unique. Ce processus peut être aussi simple que de regarder une palette de couleurs prédéterminée et de les combiner, ou de venir avec ses propres idées et de demander à l'entreprise de les réaliser.

Plus précisément, il existe trois niveaux de Lotus Chapman Bespoke. Le sur-mesure fait appel à la palette susmentionnée et offre aux acheteurs un choix élargi de couleurs et de motifs. Lotus ajoute que les choix sur mesure peuvent être complétés par des "touches personnelles exclusives" pour les rendre encore plus spéciaux. La collection est le niveau suivant, qui comprend des modèles en édition limitée. Lotus explique que ces modèles peuvent être créés par divers artistes ou dans le cadre de partenariats avec d'autres marques. Le grand tamale est le One-off, où les acheteurs disent à Lotus ce qu'ils veulent. Il peut s'agir de couleurs, de garnitures, de matériaux, de badges spéciaux, à peu près tout ce que vous souhaitez.

"Nombre de nos clients recherchent une expérience sur mesure, qu'il s'agisse de couleurs, de textures, de tissus ou de détails. Nous sommes ravis de voir leur individualité imprimée sur nos voitures dans le monde entier." - Ben Payne, vice-président de Lotus chargé du design.

Dans l'immédiat, cette personnalisation est limitée à la Chine. C'est là que Lotus Chapman Bespoke sera déployé en premier, à partir du 25 avril. La société étendra ensuite le service à d'autres marchés dans les mois qui suivront.

"L'histoire de Lotus est celle d'un constructeur automobile sur mesure. Les premières voitures ont été dessinées et construites à la main par Colin Chapman, et cet esprit nous habite encore aujourd'hui." - Qingfeng Feng, PDG de Lotus.

Lotus ne propose pas de structure tarifaire pour les différents services sur mesure, ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'il s'agit d'un travail sur mesure. D'autres marques disposant d'équipes de personnalisation internes mentionnent rarement des prix, bien que nous ayons vu des options de peinture personnalisée de Porsche Exclusive Manufaktur dans des configurateurs en ligne coûtant jusqu'à 30 000$.