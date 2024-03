La première BMW M 100 % électrique poursuit ses essais. La supercar bavaroise alimentée par batterie poursuit ses essais dans la neige dans une nouvelle vidéo publiée par CarSpyMedia. Basée (au moins sur le plan esthétique) sur l'i4, cette supercar est en préparation depuis deux ans maintenant et son potentiel est encore assez méconnu.

Ce que l'on sait, c'est qu'elle pourrait être l'une des voitures M les plus extravagantes qui soient.

Poussée à l'extrême

Provisoirement appelée M EV, cette BMW aura jusqu'à quatre moteurs électriques, un pour chaque roue. L'idée est d'avoir une voiture de sport à transmission intégrale qui peut être transformée en une pure RWD si nécessaire, grâce à un système sophistiqué de transmission de puissance entre les essieux et entre les roues elles-mêmes.

Après plusieurs vues statiques, c'est l'une des premières fois que la BMW est filmée en mouvement, bien qu'il ne semble pas y avoir d'innovations esthétiques particulières par rapport au passé. Le prototype semble encore en être aux premiers stades de développement, avec une carrosserie provisoire caractérisée par des passages de roues surdimensionnés et une posture de dur à cuire.

Base Neue Klasse

Bien que BMW n'ait pas encore révélé de spécifications officielles, le modèle pourrait développer plus de 1 000 chevaux et devrait être basé sur la nouvelle plateforme Neue Klasse qui fera ses débuts en 2025. Par le passé, Frank Weber, responsable du développement chez BMW, a confirmé que cette architecture permettrait d'utiliser des groupes motopropulseurs d'une puissance allant jusqu'à un mégawatt, c'est-à-dire plus de 1 300 chevaux.

Actuellement, la voiture électrique bavaroise la plus puissante de la gamme est la i7 M70. Équipée d'un bicylindre et d'une transmission intégrale, elle atteint 660 ch et 1 100 Nm de couple, pour un 0-100 km/h en 3,7 secondes.

Mais quand verrons-nous cette BMW M ? Selon des rumeurs non confirmées de l'entreprise, elle pourrait être dévoilée en 2027, date à laquelle une M3 électrique est également attendue.