Maserati, entre renaissance et baisse des livraisons

Les derniers résultats de Maserati suscitent l'inquiétude. Les chiffres publics pour la plupart des marchés européens, les États-Unis et le Canada, la Chine, le Japon, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Israël et certains marchés émergents montrent que les bons résultats obtenus par la marque de luxe au cours des derniers mois touchent à leur fin.

Maserati est en pleine renaissance depuis l'introduction de la Maserati MC20 en 2020. Avec une gamme de berlines vieillissante et le Levante arrivé tardivement sans jamais décoller, le constructeur italien a lancé une nouvelle offensive produit qui comprend quatre voitures de sport et un nouveau SUV. Entre septembre 2020 et l'année dernière, les Maserati MC20, MC20 Cielo, Grecale, GranTurismo et maintenant GranCabrio ont été lancées.

Les livraisons mondiales sont passées de 16 900 unités en 2020 à 26 700 unités l'année dernière. Cette augmentation de 58 % est principalement due au Grecale, le SUV le plus petit et le plus économique de la marque qui rivalise avec le Porsche Macan et d'autres SUV de taille moyenne haut de gamme. En 2023, le Grecale représente 53 % du volume global de la marque.

La Grecale ne peut pas tout faire

Toutefois, l'impact positif de la Grecale a été compensé par le déclin des produits plus anciens de Maserati : la Ghibli, la Quattroporte et, surtout, le Levante, qui représentaient 53 % des ventes mondiales en 2022.

La fin des bons moments ? Livraisons mondiales Maserati

Les chiffres préliminaires pour mars 2024 révèlent que les volumes globaux de Grecale ont chuté de 24% par rapport au même mois de l'année dernière. Cette baisse fait suite à deux mois de stabilité des ventes en janvier et février. Bien que nous ne puissions pas encore conclure que la performance des ventes de Grecale a atteint un sommet, il est assez inquiétant pour la marque que les ventes n'aient pas augmenté cette année.

La moitié de la gamme est âgée. Âge moyen de la gamme Maserati (en années)

En effet, en additionnant les résultats préliminaires de janvier, février et mars 2024, la Grecale est en baisse de 11% par rapport au 1er trimestre 2023. Si l'on ajoute à cela les baisses massives enregistrées par le Levante (-71%) et la Ghibli (-69% ), la situation est difficile pour Maserati. En conséquence, les ventes mondiales estimées de la marque au cours des trois premiers mois de cette année ont chuté de 29 % pour atteindre environ 4 500 unités.

La Grecale ne peut pas tout faire toute seule. Ventes trimestrielles mondiales de Maserati 2022-2024

Bien que Maserati travaille sur des versions électriques de la Grecale et de la GranTurismo, celles-ci ne suffiront pas à enrayer le déclin. Les résultats négatifs du premier trimestre s'expliquent en partie par le déclin en Chine. Des questions internes litigieuses, des problèmes techniques qui ont conduit à des rappels récents, des coûts d'entretien élevés et le déclin du moteur Ferrari ont tous contribué à la baisse des ventes sur le plus grand marché du monde.

Un équilibre est nécessaire

Les choses devraient se corser dans les mois à venir après l'introduction de la toute nouvelle Porsche Macan. Il s'agit d'un concurrent direct de la Grecale et il peut facilement prendre des ventes au SUV italien. Le ralentissement de la demande de véhicules électriques affectera également les récentes variantes électriques de la Grecale et de la GranTurismo.

Maserati a un grand potentiel dans les segments du luxe. La marque a simplement besoin d'une plus grande cohérence dans la planification de ses produits pour éviter des situations comme celle que nous connaissons actuellement, où les performances commerciales d'un nouveau produit sont contrebalancées par le déclin de produits plus anciens.