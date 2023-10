Ces derniers jours, la Maserati Quattroporte a fêté ses 60 ans. La berline de luxe, qui a toujours porté haut le nom de l'Italie dans le monde entier, a en effet été présentée pour la première fois en 1963, année à partir de laquelle elle a intégré de nombreux garages importants, notamment ceux de personnalités illustres, de rois, de princes et d'institutions.

Pour l'occasion, le Trident a décidé de présenter toutes les générations de l'iconique berline sportive dans une exposition. Le rendez-vous est fixé du jeudi 19 octobre au vendredi 17 novembre à l'usine historique de Maserati, Viale Ciro Menotti à Modène.

Un saut dans le temps

Pour bien comprendre l'importance de la Quattroporte pour l'Italie, il convient d'abord de faire un saut dans le temps. Nous sommes dans les années 1960 et la Maison du Trident a besoin d'une voiture représentative unique, capable de combiner le luxe le plus extrême avec les qualités sportives innées des voitures du constructeur.

Le conseil d'administration de Maserati confie donc le design extérieur et intérieur à Pietro Frua, reconnu comme l'un des plus illustres designers automobiles du XXe siècle et dont le crayon a donné naissance à de véritables chefs-d'œuvre.

Maserati Quattroporte, première génération Maserati Quattroporte, intérieur de la première génération

Avec le projet numéro 107, le constructeur italien a présenté en 1963 la première génération de la Maserati Quattroporte, équipée du classique moteur à essence 4.2 V8 atmosphérique de 260 ch, couplé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports ou à une boîte de vitesses automatique à trois rapports : une combinaison capable de rouler jusqu'à 230 km/h.

Maserati Quattroporte, deuxième génération

Dans les années qui ont suivi, cinq autres générations ont vu le jour, pour un total de six jusqu'à la dernière, née en 2013 et toujours sur le marché dans une version restylée. Tout au long de son histoire, toutes les générations ont été équipées des omniprésents moteurs à 8 cylindres (qui, au fil du temps, ont été rejoints par de plus modestes unités à 6 cylindres), véritable chant du cygne de l'ingénierie émilienne, en constante évolution pour maintenir des niveaux élevés de puissance, d'efficacité et surtout de sonorité, reconnaissable à distance.

Maserati Quattroporte, troisième génération Maserati Quattroporte, quatrième génération

Nous avons dit qu'il s'agissait d'une voiture très importante pour toute l'Italie, mais pourquoi ? La réponse se trouve dans les garages où elle a été conservée pendant toutes ces années, ou plutôt dans les noms des propriétaires qui ont choisi de l'acheter, souvent à la place des berlines classiques d'un autre pays bien connu de l'autre côté des Alpes.

En effet, la Maserati Quattroporte a été conduite par de nombreuses personnalités importantes : du monde du spectacle au monde du sport, en passant par la politique et même en étant adoptée comme voiture officielle du Président de la République italienne jusqu'à aujourd'hui.

Maserati Quattroporte, cinquième génération

Mais ce n'est pas tout. Au cours de plus d'un demi-siècle d'histoire, la Quattroporte a également été achetée par de nombreux clients étrangers, tant à l'Est qu'à l'Ouest, des États-Unis au Japon, en passant par la Chine et jusqu'à la Russie et l'Australie.

Bref, depuis le salon de l'automobile de Turin en 1963, où elle a fait sa première apparition, elle a parcouru un long chemin et, au cours de sa longue carrière, elle a été et restera toujours un infatigable "témoin de son temps".

Maserati Quattroporte, la sixième génération

Une exposition iconique

Comme prévu, pour célébrer le 60e anniversaire du fleuron italien, le constructeur a décidé de mettre en place une véritable exposition à l'intérieur de l'usine de production Viale Ciro Menotti à Modène, ouverte à tous du jeudi 19 octobre au vendredi 17 novembre.

Mais ce n'est pas tout. Précisément à l'occasion de son anniversaire, la sixième génération (la plus récente) de la super berline italienne sera également exposée dans la version iconique Zeda à Bologne, à l'occasion du salon Auto Moto D'Epoca 2023, prévu du 26 au 29 octobre.

Maserati Quattroporte, la mostra

