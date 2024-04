La Tesla Model 2 ne sera pas fabriquée. C'est la bombe lancée par Reuters, qui cite trois sources proches de l'entreprise. La raison : la crainte de la concurrence des constructeurs chinois, dont BYD, qui s'est engagé à lancer de plus en plus de voitures électriques sur de nombreux marchés.

Toujours selon l'agence de presse, Tesla va détourner les fonds initialement prévus pour la Model 2 vers le projet de robotaxi à conduite autonome, afin de créer une flotte de véhicules compacts. Adieu donc à la Tesla à 25 000 dollars ?

Changement de cap

"La directive d'Elon est de tout miser sur les robotaxis", a déclaré l'une des sources à Reuters, précisant que la décision aurait été prise lors d'une réunion fin février 2024. Les robotaxis reviennent en tête de liste des priorités. Ce n'est pas une surprise : Elon Musk a en effet souligné à plusieurs reprises que ce type de solution pourrait représenter l'avenir de la mobilité. Le projet reste toutefois entouré de brouillard et l'on ne sait pas comment il se développera et avec quel calendrier.

La conduite autonome est certes l'une des ambitions du PDG de Tesla, mais entre la technologie et la législation, c'est encore un rêve. Si l'on ajoute à cela les différents troubles dans lesquels diverses Tesla ont fini dans des accidents plus ou moins graves alors que le FSD était actif, il est clair qu'il y a un océan d'incertitudes et de difficultés entre le dire et le faire.

Tesla Model 2, notre rendu

Vient ensuite la question des délais : Tesla a en effet été très occupé ces dernières années par la production et le lancement du Cybertruck, tandis que ses concurrents chinois se sont concentrés sur des modèles plus petits et moins chers, parvenant à attaquer le marché avec des prix particulièrement bas. Une stratégie que la Tesla Model 2 ne pourrait pas égaler.

La source a ensuite précisé comment les plans de produits de Tesla pourraient à nouveau changer en fonction des conditions économiques.

"Reuters est en train de mourir"

Pour l'heure, c'est le seul commentaire d'Elon Musk sur le sujet, naturellement confié à un tweet. Le numéro un de Tesla semble donc démentir toute rumeur d'un adieu à la Model 2. Alors qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire ?

Nous en saurons certainement plus dans les jours à venir.