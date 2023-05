En France, la marque Lynk & Co n'est actuellement connue que pour le SUV compact 01 qui, depuis son lancement au début de l'année 2021, s'est hissé au sommet des ventes de voitures hybrides rechargeables. En Chine, cependant, la marque de Geely liée à Volvo et Polestar vend de nombreux autres SUV. Le dernier en date est le Lynk & Co 08 qui est attendu en Europe en 2024. Ce dernier promet une puissance impressionnante de 544 ch et une autonomie électrique de plus de 200 km.

En effet, les spécifications techniques de la nouvelle Link & Co 08, rapportées par CarNewsChina.com, parlent d'une batterie de 39,6 kWh lithium-nickel-manganèse-cobalt-oxyde (NMC), une capacité qui dépasse les plus grandes batteries des voitures hybrides rechargeables vendues en Europe. À titre d'exemple, le gigantesque Range Rover P440e dispose d'une batterie de 38,2 kWh.

544 ch et une transmission intégrale pour plus de 200 km en mode électrique

Le Lynk & Co 08 est un SUV moyen de 4,82 mètres de long , 1,91 mètre de large et 1,68 mètre de haut (avec un empattement de 2,84 mètres). Le 08 aurait une autonomie électrique presque record pour un hybride rechargeable : 245 km dans le cycle d'homologation chinois CLTC, ce qui pourrait se traduire par plus de 200 km dans le cycle européen WLTP.

Lynk & Co 08, vue latérale

Le réservoir d'essence offre ensuite une autonomie totale de 1 400 km, toujours selon l'homologation CLTC. Le système de propulsion hybride, baptisé "E-Motive EM-P" par Lynk & Co, se compose de deux moteurs électriques, de quatre roues motrices et d'un moteur à essence trois cylindres turbocompressé de 1,5 litre. La puissance totale du système atteint 544 ch et un couple maximal de 900 Nm.

Attendue en Europe en 2024

Pour rappel, l'architecture de base du Lynk & Co 08 est le CMA 2.0, la deuxième génération de la plateforme modulaire CMA de Geely, celle-là même qui sera utilisée sur le nouveau Volvo XC60 et qui, dans sa première version, est présente sur le Volvo XC40, le Lynk & Co 01 et la Polestar 2.

Lynk & Co 08, l'intérieur

Les prix chinois de la Lynk & Co 08 n'ont pas encore été annoncés, et encore moins ceux de la version européenne qui arrivera en 2024. Rien n'a filtré sur d'autres motorisations mild hybrides ou plug-in avec différents niveaux de puissance et tailles de batterie.