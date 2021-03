La nouvelle Lexus IS 500 F Sport Performance bénéficie d'une édition de lancement limitée à 500 unités qui habille la berline de sport d'une couleur spéciale que la marque appelle "Incognito". C'est une nuance de gris contenant un peu de brillant. Le prix de ce modèle n'est pas encore disponible pour ce modèle très spécial, mais la société prévoit de lancer cette sportive en Amérique dès cet automne.

Ce bolide est équipé de jantes forgées BBS de 19 pouces à sept branches. Lexus affirme qu'elles sont plus légères par rapport aux jantes standards de 19" de l'IS F Sport ce qui est bon pour son comportement routier.

L'habitacle de l'IS 500 F Sport Performance Launch Edition est doté d'une sellerie ultrasuède bicolore en noir et gris qui recouvre les sièges, les panneaux de porte et la console centrale. Des garnitures en bois de frêne argenté ornent certaines parties du volant chauffant. Il y a également une animation de démarrage dans l'affichage du tableau de bord. On retrouve également une plaque rappelant le nombre d'exemplaires produits.

L'IS 500 F Sport Performance est équipée d'un V8 atmosphérique de 5,0 litres qui développe 472 chevaux à 7100 tr/min et un couple de 536 Nm à 4800 tr/min. Une boîte automatique à huit rapports transmet la puissance aux roues arrière. Lexus estime que le modèle atteint 96 km/h en 4,5 secondes.

L'IS 500 F Sport Performance est livrée de série avec le Dynamic Handling Package qui comprend une suspension adaptative et un différentiel à glissement limité Torsen. Il y a également un amortisseur performance arrière fourni par Yamaha qui améliore la rigidité structurelle. Les freins font 14,0 pouces à l'avant et 12,7 pouces à l'arrière, au lieu de 13,1 pouces et 11,7 pouces respectivement pour l'IS 350 F Sport. Elle est également équipée du dernier système de sécurité Lexus Safety System+ 2.5.