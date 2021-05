L'année dernière fut une année de transition pour l'organisme international indépendant de crash-test. En plus de la pandémie qui n'a pas facilité les tests, Euro NCAP a aussi assez largement revu ses critères de notation, avec des évaluations plus sévères, un nouveau choc frontal, mais aussi une part plus importante donnée aux aides à la conduite.

Ce dernier critère pénalise notamment les véhicules les moins chers, à l'image de la nouvelle Dacia Sandero qui, pour contenir ses tarifs, se passe de nombreuses aides à la conduite, la pénalisant ainsi face aux voitures plus onéreuses et mieux armées dans ce domaine. Décrocher les cinq étoiles pour une voiture qui se veut accessible, ce n'est plus si facile.

La nouvelle Citroën C4 et sa variante 100 % électrique ë-C4 ont fait les frais de ces nouveaux critères de notation, puisque les deux modèles récoltent une note de quatre étoiles sur cinq. Parmi les éléments qui font défaut à la compacte française, l'organisme de crash-test met en avant le freinage automatique d'urgence qui a présenté quelques lacunes, puisqu'il a mal fonctionné face aux voitures et face aux usagers vulnérables de la route avec des notes respectives de 2,4/6 et 3,6/9.

Parmi les autres griefs, Euro NCAP met en avant le fait qu'en cas de choc piéton, la tête de ce dernier est trop exposée au niveau du pare-brise. De ce fait, ce mauvais résultat en entraîne un autre, puisqu'au chapitre de la protection des usagers vulnérables de la route, la C4 obtient un score global de seulement 57 %, bien loin des 71 % obtenus, par exemple, par la nouvelle Seat Leon. Pour la partie équipements, la Citroën C4 a eu le droit à un score de 63 %. Là aussi, c'est plutôt faible face à l'une de ses concurrentes sur le segment, la Leon, qui a obtenu 80 %.

Si, pour certains, ces résultats peuvent paraître assez secondaires, celui concernant la protection des passagers adultes est plus préoccupants, puisque la C4 a obtenu seulement 76 %, quand son homologue ibérique est grimpé jusqu'à 92 %. Euro NCAP précise qu'en cas de choc frontal, les jambes du conducteur et du passager sont en danger. Ce score est à mettre en parallèle à des voitures du segment inférieur, comme la nouvelle Dacia Sandero, moins chère et dont le score est de 70 % dans ce critère, ce qui est un peu plus pardonnable compte tenu de ses tarifs.

La Citroën C4 se débrouille bien sur d'autres critères, à commencer par la protection des enfants, où elle obtient 83 %. C'est un résultat plutôt dans la moyenne haute des derniers scores communiqués par l'organisme.