BMW M célèbre ses 50 ans au Festival of Speed de Goodwood 2022 en juin prochain. Pour marquer le coup, la célèbre division des sports automobiles présentera en première mondiale la BMW M3 Touring lors de la course de côte, montrant au monde entier que les voitures amusantes peuvent aussi être pratiques. Ou l'inverse.

La future M3 Touring gravira les célèbres collines de Goodwood aux côtés de la nouvelle BMW M4 CSL. Outre la M3 Touring et la M4 CSL, BMW présentera également sa gamme au cours de l'événement de quatre jours, notamment la nouvelle BMW iX1, ainsi que les i7, i4 et iX M60.

Galerie: Nouvelle BMW M3 Touring photos espion

17 Photos

La course de côte de la BMW M3 Touring aura lieu le 23 juin 2022, à 11 heures du matin, heure de Paris. L'annonce a été accompagnée d'un nouveau teaser dans la pénombre du modèle à toit rallongé, nous montrant uniquement le graphique des feux arrière dérivé de la M3.

Nous avons déjà aperçu la M3 Touring lors de tests à diverses occasions. Le modèle cinq portes adoptera le visage de la M3, y compris l'énorme calandre verticale et les énormes entrées d'air nécessaires pour refroidir le puissant moteur sous le capot. À ce propos, BMW reste toujours muet sur le moteur de la M3 Touring à ce jour.

Pendant ce temps, le prototype camouflé est constamment vu avec la phrase "Bring it on" sur ses panneaux de porte, que l'on pourrait traduire par "montre ce que tu as ans le ventre". Cette phrase fait référence à ses séances d'essais sur le Nürburgring. Il y a des chances que BMW tente d'établir un record sur l'anneau avec la son break sportif. La rumeur veut que la M3 Touring ait déjà atteint un temps de 7 minutes 30 secondes, ce qui est bien en deçà des 7 minutes 45 secondes de la Mercedes-AMG E63 S.

Nous en saurons plus autour du 23 juin. Pour l'instant, il ne nous reste plus qu'à attendre la présentation officielle.