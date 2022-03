Les teasers de la M3 Touring (G81) ne manquent pas, car une nouvelle vidéo a été publiée par BMW M. Elle explique l'histoire intéressante de la création du premier prototype. Deux voitures donneuses ont été utilisées pour construire ce qui deviendra la concurrente aux Audi RS 4 Avant et Mercedes-AMG C6 3 Estate. Tout a commencé par un véhicule d'essai M3 berline (G80) mis hors-service, qui a dû être démonté entièrement.

Ensuite, BMW M a mis la main sur une Série 3 Touring (G21) et le puzzle a commencé à prendre forme. L'étape suivante a consisté à coupler les essieux de la M3 avec ceux du break, qui a également hérité du puissant moteur six cylindres en ligne de la berline. Cela semble assez simple, mais ce n'était pas le cas puisque la M3 Sedan a des voies plus larges que le break standard.

Par conséquent, des modifications du châssis ont dû être apportées pour faire grossir la G21 et la transformer en ce qui deviendra la G81, c'est-à-dire la toute première M3 Touring de production. La modification de la carrosserie a demandé beaucoup de travail, mais les adaptations matérielles sous le véhicule ont été nettement plus difficiles à réaliser. Le pare-chocs arrière devait se fondre dans le hayon de la familiale tout en conservant les traits de design de la berline.

Après avoir effectué la conversion, il était temps de montrer le prototype fini aux dirigeants de BMW. Heureusement, cette fois-ci, la M3 Touring a été approuvée. Lorsqu'elle fera ses débuts plus tard dans l'année, la G81 succèdera en quelque sorte au concept unique de la M3 E46 Touring construit il y a plus de 20 ans.

On peut s'attendre à ce que le super break de route soit vendu uniquement en version Compétition avec le système xDrive et une transmission automatique. Il devrait être basé sur la Série 3 facelift qui fera ses débuts dans les mois à venir. La version restylée de la Série 3 a déjà été accidentellement présentée en avant-première par le biais d'une image officielle de la berline chinoise i3 qui s'est échappée en ligne il y a quelques jours.