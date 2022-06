La BMW M3 Touring 2023 vient d'être présentée. La marque bavaroise a publié de nombreuses photos toutes aussi belles les unes que les autres pour nous la montrer. Pour autant, oubliez les photos officielles : rien ne vaut des photos de la voiture "en liberté".

Et justement ces clichés montrent un modèle roulant dans une rue, afin de se faire une meilleure idée de son apparence dans le trafic.

Cette M3 Touring semble porter la couleur vert Isle of Man de BMW, ou du moins une teinte très similaire. Elle roule sur des jantes noires au motif complexe de rayons, avec des étriers de frein bleu foncé visibles derrière.

Galerie: BMW M3 Touring surprise en vert

14 Photos

La M3 Touring est exclusivement proposée en version Compétition. Celle-ci lui confère un moteur biturbo de 3,0 litres à six cylindres droits développant 510 chevaux et 650 Nm de couple. Le break n'est proposé qu'avec une boîte automatique à huit rapports et une transmission intégrale. Les conducteurs peuvent sélectionner un mode qui envoie toute la puissance aux roues arrière.

Ce groupe motopropulseur permet à la M3 Touring d'atteindre 100 km/h en 3,6 secondes. La vitesse de pointe est limitée à 249 km/h, mais le pack M Driver, disponible en option, porte la vitesse maximale à 280 km/h.

La M3 Touring présente un aménagement de l'habitacle différent de celui de la version berline. On retrouve une grande dalle incurvée qui combine un combiné d'instruments numériques de 12,3 pouces et un système d'infodivertissement de 14,9 pouces.

Par rapport à une Série 3 Touring ordinaire, la M3 est plus longue de 8,38 centimètres et plus large de 7,62 centimètres. Elle est environ 90 kilos plus lourde qu'une berline M3. Lorsque les sièges arrière sont abaissés, le modèle offre un espace de chargement arrière de 1509 litres.

Pour rappel, BMW commencera à prendre les commandes pour la BMW M3 Touring en septembre, les livraisons débutant en décembre. Les prix débutent à 111 950 euros sur le marché français.