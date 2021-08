Les crossovers et les SUV continuent d'attirer les consommateurs, mais il existe des options pour ceux qui veulent quelque chose de spécial capable de faire du tout-terrain. Il suffit de regarder le marché de l'occasion. Sur Bring A Trailer, vous trouverez une BMW Z4 M Coupé de 2007 qui a subi une transformation type Safari allant au-delà de l'ajout d'une suspension surélevée et de pneus larges.

La caractéristique la plus étonnante de la Z4 M Coupe Safari n'est pas sa performance hors route. C'est plutôt le hayon arrière personnalisé qui abrite deux roues de secours exposées qui dépassent de la carrosserie. Ce n'est que l'une des nombreuses modifications apportées à la BMW. Le propriétaire a également modifié les pare-chocs et les ailes pour accueillir des pneus Toyo Open Country A/T 235/65 plus larges, qui entourent des jantes Black Rhino de 17 pouces. Un autre ajout à l'arsenal tout-terrain du coupé est cette plaque de protection.

Galerie: BMW Z4 M Coupe Safari

11 Photos

Sous le capot se trouve le moteur S54 de 3,2 litres à six cylindres en ligne de BMW, qui développe une puissance de 330 chevaux et un couple de 355 Nm. La puissance est transmise aux roues arrière par une boîte de vitesses manuelle à six rapports et un différentiel à glissement limité. L'intérieur est en cuir noir et comprend un volant multifonction à trois branches, un système de navigation et la climatisation automatique. Il est de série, contrairement à l'extérieur.

Parmi les autres modifications, on trouve quatre feux Baja Design à l'avant et une barre de feux à LED de 40 pouces (101 centimètres) d'Aurora montée sur la galerie de toit. Il est difficile de le voir sur les photos, mais l'arrière arbore également un spoiler en fibre de carbone.

La voiture est actuellement en vente sur BaT sans réserve, mais l'offre actuelle est de 15 000 $ et il reste quatre jours avant la fin de l'enchère. La voiture affiche 150 000 miles (241 000 km) au compteur, auxquels le vendeur, qui l'a achetée l'année dernière, a ajouté environ 250 miles (400 km). Le CarFax montre qu'elle a eu un accident en février 2009.